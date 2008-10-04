Bakırköy'de patlama

Bakırköy'de 5 katlı binanın üçüncü katında meydana gelen patlama mahelleyi savaş alanına çevirdi.Mahalle sakinleri bomba paniği yaşadı. Patlamanın doğalgazdan kaynaklandığı sanılıyor.



Bakırköy Cevizlik Mahallesi Mektep Sokak 44 numaradaki patlama saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Binanın üçüncü katında meydana gelden patlamayla mahalle savaş alanına döndü. Patlamanın şiddetiyle üçüncü kattaki dairenin duvarı yıkıldı, çevre evlerde de hasar meydana geldi. Patlama sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken sokağa fırlayan vatandaşlar şok yaşadı. Patlama sonrası binaya itfaiye, İGDAŞ ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bomba uzmanı ekip ise inceleme yapmak üzere olay yerine geldi.



PATLAMA NEDEN KAYNAKLANDI?



Bakırköy'de bir apartman dairesinde meydana gelen patlamaya, “mutfaktaki ocağa bağlı bulunan fleksi borusundan sızan gazın” sebep olduğu bildirildi.



İGDAŞ'dan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: “İlk incelemelerde fleksi boru üzerinde 4 santimetre civarında yırtık olduğu, buradan sızan gazın ortama dolduğu ve henüz belirlenemeyen herhangi bir sebeple - elektrikli cihazlardan kaynaklanan kıvılcımla olabilir - patladığı tespit edilmiştir.

Patlama esnasında daire boş olduğundan hiç kimse zarar görmemiştir. Söz konusu daireye yeni taşınan kiracı İGDAŞ'a haber vermeksizin usulsüz olarak doğal gaz kullanımına başlamıştır. İGDAŞ'ın gerekli kontrol ve onayı olmadan doğal gaz kullanımına geçildiği için bu üzücü olay meydana gelmiştir.”



Açıklamada, bu gibi olayların yaşanmaması için vatandaşların yeni doğal gaz kullanımına geçmeden önce mutlaka İGDAŞ'a haber vermeleri, İGDAŞ teknik ekipleri tarafından yapılacak kontroller ve onaydan sonra doğal gaz kullanımına geçmeleri uyarısında bulunuldu.

