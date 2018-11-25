Bakırköy'de otomobil aparmanın bahçesine uçtu

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-BAKIRKÖY\'de seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince bir apartmanın bariyerlerinin üzerinden bahçe katına düştü. Kaza\'dan yara almadan kurtulan sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bakırköy Yeşilyurt Mahallesi\'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gazi Erenos Caddesinden seyir halinde ilerleyen plakası öğrenilemeyen otomobil, Feneryolu Caddesine girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bir ağaca çarptı, ardından bir apartmanın bariyerlerinin üzerinden düşerek bahçe katında bulunan duvara çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza\'dan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü ambulansla yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Bakıköy\'de bulunan özel bir hastaneye götürüldü.

Burada yapılan müdahalenin ardından kazayı yara almadan atlatan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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