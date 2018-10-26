T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakırköy'de minibüsçü dehşeti

İSTANBUL,(DHA)- BAKIRKÖY’de bir minibüs sürücüsü yol verme tartışması yaşadığı bir otomobil sürücüsünün yolunu kesti

26 Ekim 2018 16:32

İSTANBUL,(DHA)- BAKIRKÖY’de bir minibüs sürücüsü yol verme tartışması yaşadığı bir otomobil sürücüsünün yolunu kesti. Tartışmayı  gören başka bir minibüsçü de meslektaşına destek verince kavga çıktı. Kavga anı bir yolcu tarafından görüntüledi.
Olay saat 11.00 sıralarında Bakırköy’de meydana geldi. Bakırköy Meydanı’na ilerleyen bir minibüs şoförü ile bir otomobil sürücüsü yol verme tartışması yaşadı. Minibüs sürücüsü aracın önünü kesti. İki sürücü inerek tartışmaya başladı. Bu sırada başka bir minibüs sürücüsü daha gelerek meslektaşına destek verince kavga çıktı. Paniğe kapılan yolcular minibüsten inerek uzaklaştı. İki minibüs sürücüsü otomobil sürücüsüne saldırdı. Saldırı anı bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi. 

(FOTOĞRAFLI)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BAKIRKÖYdeTartışmayıKavgaOlayBakırköydeBakırköy MeydanınaMinibüsBuPaniğeSaldırı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24