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Çevre

Bakırköy’de mega yat limanına onay çıktı!

Kamuoyu araştırmasında ikemetgah şartı aranmadı

07 Kasım 2016 00:03

Ataköy sahiline Dati Holding tarafından yapılması planlanan mega yat limanı projesinin geleceğine ilişkin Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen 'kamuoyu araştırması'ndan projeye onay çıktı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, saat 09:00'da başlayan ve 17.00'de sona eren oylamada 3 bin 458 oy kullanıldı. Noter huzurunda sayılan oylamada, sandıktan projeye onay çıktı. bin 988 kişinin 'Evet' oyu kullandığı kamuoyu araştırmasında, bin 451 kişi projeye karşı yönde oy kullandı. 19 oy da, geçersiz sayıldı. Oylama sırasında bazı vatandaşlar, ikametgah şartı aranmayan oylama için Bakırköy dışında yaşayan vatandaşların otobüslerle getirilerek oy kullandırıldığı iddiasında bulunarak sonuçlara tepki gösterdi. 

Bakırköy Kaymakamlığı'nın, daha önce mega yat limanına yönelik referandum düzenleyeceğini açıklayan Bakırköy Belediyesi'ne OHAL'i gerekçe göstererek izin vermemişti.

Bakırköy Belediyesi bunun üzerine Özgürlük Meydanı'na kurduğu sandıklarla Referandum (Halk oylaması) yerine 'kamuoyu araştırması' yaptığını duyurmuştu.

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