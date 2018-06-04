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BAKIRKÖY'DE GERGİNLİK: 14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İstanbul DHA  Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda oturma eylemi yapmak isteyen KESK üyesi 14 kişi gözaltına alındı

04 Haziran 2018 18:51

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İstanbul DHA 
Bakırköy Özgürlük Meydanı\'nda oturma eylemi yapmak isteyen KESK üyesi 14 kişi gözaltına alındı.
KESK\'e bağlı bir grup, Bakırköy Özgürlük Meydanı\'ndan Kanun Hükmünde Kararnamelerle haksız yere işten çıkarıldığı öne sürdükleri  sendika üyelerine destek için eylem yapmak istedi. Gruba CHP Milletvekili Ali Şeker de destek verdi. Grup, polisin uyarısına rağmen, oturma eylemi yapmak istedi. Polis, KESK üyelerini gözaltına aldı. Gözaltına alınan 14 kişi emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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- Eylemcilerden görüntü
- Polisin görüntüsü
- Eylemcilerin kendi arasında yaptığı müzakereler
- Eylemcilerin oturma eylemi
- Polisin uyarısı
- Gözaltına alınmaları 
- Detaylar 


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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