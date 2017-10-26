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BAKIRKÖY'DE GECEKONDU YANGINI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA Bakırköy'de bir gecekonduda yangın çıktı

26 Ekim 2017 07:10

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA
Bakırköy\'de bir gecekonduda yangın çıktı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken gecekondu kullanılamaz hale geldi.
 
Edinilen bilgiye göre olay saat 02.30 sıralarında Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Yamaç Sokak üzerindeki bir gecekonduda meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Gecekonduda yaşayan 2 kişi çatıdan suyun televizyonun üzerine damladığını, dumanların çıktığını ve alev aldığını söyledi. Olay sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 
 
 
Görüntü Dökümü:
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-Gecekondunun alev alev yanması
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Gecekonduda kalan kişilerle röp
-Genel ve Detay
 

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