BAKIRKÖY'DE DÜNYA BARIŞ GÜNÜ MİTİNG YAPILDI

Haber-Kamera: Şengüler YEŞİL - Harun UYANIK / İstanbul DHA

Bakırköy Cumhuriyet Meydanı\'nda 1 Eylül Dünya Barış günü için miting düzenlendi. Mitingin için bugün Bakırköy Meydanı\'nı ve çevresinde polis tarafından geniş güvenlik önlemi alındı, İncili Caddesi trafiğe kapatıldı. Etkinliğe sendika ve parti temsilcileri katıldı.

HDP Eş Başkanı Sezai Temelli mitingde bir konuşma yaparak, yerel seçimler için destek istedi. Temelli, \"Gelin omuz omuza verelim, 24 Haziran\'da nasıl barajı aştıysak şimdi de yine omuz omuza verelim, yerel seçimlerde yarım bıraktığımız işi tamamlayalım. Gelin bu yerel seçimler bu işin ikinci turu olsun\" dedi.

Mitinge HDP, Barış Anneleri, DİSK, KESK, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, 10 Ekim Derneği ve Emekçi Hareket Partisi katıldı.

Mitingin sonunda mini bir konser verildi. Daha sonra meydandakiler polis kontrolünde olaysız şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Alana yürüyenlerin görüntüsü

- Halay çekenlerin görüntüsü

- Temelli\'nin konuşması

- Detaylar

