BAKIRKÖY'DE DEHŞET SAÇAN O SÜRÜCÜ KONUŞTU

-KORKTUM, LİNÇ EDİLMEMEK İÇİN OLAY YERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDIM...

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA

Bakırköy\'de lüks cipini yayaların üzerine sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli Görkem Sertaç Göçmen \"Kasten öldürmeye teşebbüs\" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görkem Sertaç Göçmen ifadesinde \"10-15 kişi aracıma saldırarak hasar verdi. Arabamın arka camına tekme attılar, cam kırıldı. Korktum, linç edilmemek için olay yerini terk etmek zorunda kaldım\" dediği öğrenildi.

GÖÇMEN: PİŞMANIM

Görkem Sertaç Göçmen ifadesinde kız arkadaşıyla tartıştığını, trafiğin de durması üzerine vatandaşların tepki gösterdiğini belirtti. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisi olan şüpheli Göçmen ifadesinde, kız arkadaşını darp etmediğini belirterek \"Vatandaşlar ile aramdaki tartışma büyüdü. 10-15 kişi aracıma saldırarak hasar verdi. Arabamın arka camına tekme attılar, cam kırıldı. Korktum, linç edilmemek için olay yerini terk etmek zorunda kaldım. Aracımı olay yerinden sağa sola doğru hareket ettirerek kaçmaya çalıştım. Pişmanım\" dediği belirtildi. Öte yandan, Görkem Sertaç Göçmen\'in savcı olan babası ile hakim olan annesinin Uşak\'ta görev yaptıkları öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin adliyeden çıkarılması

-Genel ve detaylar