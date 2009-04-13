Bakırköy'de bir haftada ikinci PTT soygunu

Bakırköy Ataköy 4'üncü kısımda bulunan PTT şubesi kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından soyuldu.



Edinilen bilgiye göre, saat 16:30 sıralarında PTT'ye gelen kar maskeli ve eldivenli bir kişi silahla şubede çalışan biri kadın 2 memuru etkisiz hale getirdi.



Kasada bulunan yaklaşık 5 bin TL'yi alan soyguncu üzerinde bulunan kar maskesi,gözlük ve montunu sokakta çıkararak kayıplara karıştı. Şubede çalışan memurun bir süre soyguncunun peşinden koştuğu ancak şüpheliyi yakalamayı başaramadığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden soyguncunun kimliğini belirlemeye çalışıyor.



Polis ekipleri şüphelinin kaçtığı ve üzerindeki giysileri attığı sokak üzerinde bulunan iş yerlerinin de güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Bir taksiye binerek kaçtığı belirtilen zanlının yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. Geçtiğimiz hafta Salı günü de Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan PTT şubesi silahlı bir şüpheli tarafından soyulmuş; zanlı yaklaşık 4 bin TL'yi alarak olay yerinden kaçmıştı. (DHA)

