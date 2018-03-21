Bakırköy'de 65 dönümlük yeşil alan imara açıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bakırköy Şenlik Mahallesi’nde yaklaşık 65 dönümlük donatı alanını imara açtı. CHP’li İbrahim Doğan, “Siyasi iktidar yaşam alanlarını yapılaşmaya açarak yok ediyor” ifadelerini kullandı

Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre, söz konusu alan mevcut planda spor alanı ve çocuk parkından oluşuyor. Bakanlığın hazırladığı plan değişikliği ile birlikte alan yapılaşmaya açılacak. Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin CHP’li Üyesi, inşaat mühendisi İbrahim Doğan, plan değişikliğinin bölgeye nüfus yoğunluğu getireceğini vurguladı.

“Bakanlık tarafından yapılan plan tadilatı ile yapılaşmaya açılarak donatı alanı yok edilmiştir” diyen Doğan, şöyle devam etti: “Bu düzenleme ile bölgeye yeni yapı yoğunluğu getirilmiştir. Oysa bölgede yeterince yoğunluk var ve esas itibari ile altyapıya ve donatı alanlarına ihtiyaç vardır.”



Doğan, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Siyasi iktidar yaşam alanlarını yapılaşmaya açarak yok etmektedir. Yapılan bu düzenleme yasalara ve imar mevzuatına aykırıdır. Bakanlık aslı görevini bırakmış, İstanbul’da bir ilçede parsel bazında plan tadilatı yapmıştır. Bu nasıl bir anlayıştır? Bu uygulamalar kamu yararı taşımıyor.”