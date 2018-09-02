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Bakırköy'de '1 Eylül Barış Mitingi' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Çağatay KENARLI/İstanbul,(DHA)- BAKIRKÖY Cumhuriyet Meydanı'nda yarın gerçekleştirilecek "1 Eylül Dünya Barış Günü" etkinliği nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gece 04

02 Eylül 2018 02:52

Çağatay KENARLI/İstanbul,(DHA)- BAKIRKÖY Cumhuriyet Meydanı\'nda yarın gerçekleştirilecek \"1 Eylül Dünya Barış Günü\" etkinliği nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gece 04.00\'dan sonra bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İncirli Caddesi ile Yücetarla Caddesi kavşaktan Bakırköy Özgürlük Meydanına kadar İncirli Caddesine ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Rio De Jeneryo Caddesi Tünel İstikameti Gençler Caddesi, Şükran Çiftliği sokağı ile bağlı Cadde sokaklar, Zuhurrat baba Caddesi ile bağlı cadde ve sokaklar, Fişekhane Caddesi ile bağlı cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak. 
Alternatif güzargahlar: Sahil Kennedy Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı, D-100 yolu Ataköy mevkii olacak.

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