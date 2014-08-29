Bakırköy Tiyatrosu'nda 'Enver Aysever' gerginliği

30 Mart seçiminde Bakırköy Belediye Başkanı seçilen Bülent Kerimoğlu’nun kültür sanat danışmanı olarak tiyatro yazarı ve televizyoncu Enver Aysever’i seçtiği, bu görevi 1997’den beri sürdüren 76 yaşındaki tiyatro ve sinema sanatçısı Üstün Asutay’ın ise görevine son verildiği ortaya çıktı.

Bir istifa çağrısının da Bakırköy Belediye Tiyatroları’nın Sanat Yönetmeni Kadriye Kenter’e yapıldığı, istifa çağrısına direnen Kenter’in odasının Enver Aysever’e tahsis edildiği belirtildi.

Hürriyet’teki Kültürazzi köşesinde yayımlanan yazıya göre, Enver Aysever bu karar itiraz etti ancak Kenter’e odası geri verilmedi.

Hürriyet gazetesinin bugünkü (29 Ağustos 2014) nüshasında yayımlanan, “Kadriye Kenter'e büyük ayıp” başlıklı yazı şöyle:

‘Kadriye Kenter'e büyük ayıp’

Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda ‘Games of Thrones’u aratmayacak bir iktidar savaşı yaşanıyormuş şu günlerde. Hatta yaşananların nezaket sınırlarını zorlaması bakımından bu ünlü diziyi geride bıraktığını söyleyenler bile var.

Bakırköy Belediyesi’ndeki başkanlık değişiminden sonra tiyatroda da yeni bir kadrolaşmaya gidilmiş. Yeni başkan Bülent Kerimoğlu kendisine kültür sanat danışmanı olarak tiyatro yazarı ve televizyoncu Enver Aysever’i seçmiş. Bu görevi 1997’den beri sürdüren isim Üstün Asutay’dı. Her başkan kendi danışmanını seçmekte özgürdür ancak burada görev değişimi sırasında Asutay’a karşı takınılan üslup pek yakışıksız olmuş.

Bakırköy Belediye Tiyatroları’nın Müdürü Nilgül Güloğlu Ceyhan telefonla Üstün Asutay’ı arayarak, başkanın kendisiyle çalışmak istemediğini ve sağlık sorunlarını sebep göstererek istifa etmesi gerektiğini söylemiş. Asutay bunca yıl emek verdiği kurumdan kırgın ayrılmak zorunda kalmış.

Enver Aysever duruma itiraz etti

Aynı şekilde bir istifa çağrısı da Bakırköy Belediye Tiyatroları’nın Sanat Yönetmeni Kadriye Kenter’e yapılmış. Ünlü oyuncu ve yönetmen Kadriye Kenter, eşi Müşfik Kenter’in 2012’deki vefatından sonra bu görevi üstlenmişti. Çift, Kenter Tiyatrosu ekolünü Bakırköy’de yerleştirmiş, pek çok öğrenci yetiştirmişti. Hiçbir gerekçe gösterilmeden istifasının istenmesine çok şaşırmış Kadriye Kenter ve istifa talebine direnmiş. Olay bu kadarla da sınırlı değil. Kenter’in odası haberi olmadan Enver Aysever’e tahsis edilmiş. Aysever haberi öğrendiğinde duruma itiraz etse de olan olmuş bir kere. Bütün bu yaşanan nezaketsizliğe tiyatronun sanatçıları da isyan edince, içerisi epey karışmış. Bakalım belediyenin ve Kadriye Kenter’in bir sonraki adımı ne olacak?