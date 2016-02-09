Bakırköy sahil yolu Avrasya Tüneli ile uyumlu hale gelecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bakırköy-Zeytinburnu (Kennedy Caddesi) Sahil Yolunun Avrasya Tüneli ile uyumlu hale getirilmesi için yol düzenlemesi yapma kararı aldı. Buna göre ortadaki transit yol kaldırılarak 3x2 (3+3) şeritli hale getirilerek akışkan bir trafik sağlanırken, yol standardı ve konforu da yükseltilecek.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, 6 etap olarak gerçekleştirilecek olan yol düzenleme çalışmasının 1. etabı, yarın başlayacak.

Bakırköy-Sirkeci yönünde Bakırköy-Çırpıcı Deresi arasında yapılacak olan 1. etabın 9 Nisan 2016 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

1. etap çalışmada Bakırköy-Sirkeci yönünde akan iki şeritli yolun trafiğe kapatılacağı ve bu yöndeki trafik akışının mevcut tercihli yola (Transit) aktarılacağı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı/Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü’nün yapacağı çalışmaların trafik akışını etkilemeden tamamlanacağı belirtildi.