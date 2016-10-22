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Kültür-Sanat

"Bakırköy Meydanı'nın adı Tarık Akan Meydanı olsun"

Ali Eyüboğlu: Bakırköy Belediyesi'nin Tarık Akan’ın adını, ömrünü geçirdiği ilçenin meydanına vereceğini umuyorum

22 Ekim 2016 17:57

Miliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, Tarık Akan'ın yakın arkadaşı Zeki İrfanoğlu'ndan aldığı mailde "Bakırköy Meydanı'nın adı Tarık Akan Meydanı olsun" isteğini aktardı. Noktasına virgülüne dokunmadan maili paylaştığını ifade eden Eyüboğlu, "Bakırköy’ün CHP’li Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun, sevenleri tarafından mahşeri bir kalabalıkla son yolculuğuna uğurlanan Tarık Akan’ın adını, ömrünü geçirdiği ilçenin meydanına vereceğini umuyorum" diye yazdı.

Ali Eyüboğlu'nun Milliyet gazetesindeki ilgili yazısı şöyle:

"Rahmetli Tarık Akan’ın arkadaşlarından Zeki İrfanoğlu nam-ı diğer “Kozalak Zeki”den bir e-posta aldım. Noktasına, virgülüne dokunmadan, olduğu gibi paylaşıyorum:  

“Sayın Eyüboğlu, ben Tarık Akan’ın hem ortağı hem de 52 senelik arkadaşı Zeki İrfanoğlu. Konu; Bakırköy Meydanı’na Tarık Akan isminin verilmesi. Köşenizde bu konuda destek istiyorum. Zira, çok iyi bilirsiniz ki basın kuvveti hiçbir kuruluşta yoktur.

Desteğiniz belki yetkililere bir nebze baskı unsuru olur da meydana Tarık Akan isminin verilebilmesi için bir yaptırım oluşur. Şimdiden size, sevgi ve saygılar sunarım.”  


Ben üstüme düşeni yaptım, sıra şimdi ilgililerde...  
Bakırköy Meydanı’nın adını Tarık Akan Meydanı olarak değiştirme yetkisi Bakırköy Belediyesi’nde mi, yoksa Büyükşehir’de mi bilmiyorum?  

Bakırköy’ün CHP’li Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun, sevenleri tarafından mahşeri bir kalabalıkla son yolculuğuna uğurlanan Tarık Akan’ın adını, ömrünü geçirdiği ilçenin meydanına vereceğini umuyorum.

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