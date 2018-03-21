T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakırköy Halk Pazarı'nda nevruz kutlamaları yapıldı

  İhsan YALÇIN-Erhan TEKTEN-Güven USTA- İSTANBUL,(DHA)  BAKIRKÖY Halk Pazarı alanında nevruz kutlamaları yapıldı

21 Mart 2018 19:36

 

İhsan YALÇIN-Erhan TEKTEN-Güven USTA- İSTANBUL,(DHA) 
BAKIRKÖY Halk Pazarı alanında nevruz kutlamaları yapıldı. HDP\'nin düzenlediği nevruz kutlamalarına, HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, HDP Eş Sözcüleri Gülistan Koçyiğit, Atilla Özdoğan ve Gülçin Avşar\'ın yanı sıra HDP il ve ilçe eş başkanları, sendika temsilcileri, STK üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Kutlamada konuşan HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, \"Kendi iktidarını devam ettirmek isteyenler zulmü her yere yayıyorlar. Evlerimizin içine, sokaklarımıza, iş yerlerimize, tarlalarımıza o zulmü taşıyorlar. Bu zulümle abat olacaklarını sanıyorlar. Halk size \'hayır\' diyecek, bunu durduracak. Nasıl 16 Nisan\'da \'hayır\' dediysek, şimdi de alanlarda sokaklarda meydanlarda faşizmi yıkacağız, bu gidişata dur diyeceğiz\" dedi. Temelli\'nin konuşmasının ardından Kürtçe ve Türkçe türkülerle alanda bulunanlar halay çekti. 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YALÇINErhan TEKTENGüven USTAHalk PazarıHDPHDP Eş Başkanı Sezai Temelli HDPMilletvekili Leyla Birlik HDP Eş Sözcüleri Gülistan Koçyiğit AtillaGülçin AvşarSTKKutlamadaHDP Eş Başkanı Sezai TemelliEvlerimizinBuHalk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24