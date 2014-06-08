Bakırköy Devlet Hastanesi'nde yangın

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Çocuk acil ve kadın doğum bölümlerinin bulunduğu binada çıkan yangında bebeğini alan bahçeye çıktı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi B Blok üçüncü katta saat sabah saatlerinde yangın çıktı. Kadın doğum ve çocuk polikliniklerinin bulunduğu binanın üçüncü katındaki bilişim odasında çıktığı öğrenilen yangında hasta yakınları paniğe kapıldı. Yangınla birlikte çıkan dumandan dolayı görevliler kısa sürede binayı tahliye etti. Yangından korumak için çocuklarını alarak dışarı çıkan anneler itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini seyretti. Kuvözde bulunan bebekler, hastane çalışanları ve güvenlik görevlileri tarafından diğer binalara götürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Sedyelerle dışarı çıkartılan hastalar ve annelerinin kucaklarındaki bebekler de duman tahliyesinden sonra binaya alındı.