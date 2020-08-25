Bakırköy’de pazarcılar eylemde

İstanbul Bakırköy’de 52 yıldır kurulan ancak yeni bir yer gösterilmeden belediye meclisi kararıyla kaldırılan pazarda çalışan kişiler eylem yaptı.

Zuhuratbaba Mahallesi’nde kurulan pazar, Bakırköy Belediye Meclisi’nin kararı ile kaldırılmıştı. Karantina döneminde tezgâh açamayan pazarcılara açılış günü geldiğinde pazarın kaldırıldığı iletilmiş ancak yeni bir yer gösterilmemişti.

Yaklaşık bin 200 kişinin çalıştığı salı pazarı için Bakırköy’de bugün eylem vardı.

“Pazarımdan elini çek” pankartı taşıyan pazarcılar, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu aleyhinde sloganlar attı.

Yaklaşık 100 kişilik protesto için pazarın kurulduğu caddede her sokak başında polis ekipleri yer aldı. Ayrıca sokak başları belediyeye ait temizlik araçlarıyla kapatıldı.

Vatandaşlar da pencerelerinden pazarcılara destek oldu.

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