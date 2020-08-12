Bakırköy’de 52 yıllık pazar kaldırıldı; “Vatandaşlar market fiyatına mecbur bırakıldı, esnaf ve aileleri mağdur”

Bakırköy’de 52 yıldır salı günleri semt pazarı kuruluyor. Semtte Sadi Konuk, Mahzar Osman ve Lepra hastanelerinin bulunduğu yerleşkenin yanında yer alan uzun caddede kurulan pazar, Bakırköy Belediye Meclisi’nin kararı ile kapatıldı. Burada çalışan bin 200 kişiye ise tezgâh açmaları için yeni bir yer gösterilmedi.

Aileleriyle birlikte durumdan şikâyetçi olan pazarcılar, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile uzlaşı sağlayamadıklarını ve mağdur olduklarını ifade etti. Indepenent Türkçe'den Mehmet Efe Altayın haberine göre, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla haftalardır tezgâh açamayan pazarcılar, gelirlerinin neredeyse yok olduğunu belirtti.

Dünyanın sonu mu gelirdi?

35 yıldır salı pazarında tezgâh açan Abdullah Yılmaz, Covid-19 salgınında normalleşme dönemine girilmesiyle belediye yetkililerinin ilk olarak kendilerine "Burası pandemi hastanesinin yanı, bir ay müsaade edin" dediklerini ifade etti ve "Biz de kabul ettik. Günü geldiğinde zabıtalarla karşılaştık. "'Bu pazar kaldırıldı' dediler. Böyle şey mi olur?" diye konuştu.

"Hayatımızın şokunu yaşadık" diyen Yılmaz, hem üretici hem satıcı olduğunu belirtip para kazanmalarının ancak yaz döneminde mümkün olduğunu işaret ederek ekledi:

"Bütün düzenimiz o pazara göre. Bir yer gösterene kadar aynı yerde kalalım dedik, onu da kabul etmediler. Dünyanın sonu mu gelirdi?"

Görüşmeler sonuçsuz

İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün de Kerimoğlu ile yaptıkları görüşmede kendilerine Bakırköy Adliyesi’nin yanında yer alan pazar alanını önerdiklerini belirterek “Orası gıda ağırlık bir pazar değil. Daha çok giyim ağırlıklı bir yer, oradaki vatandaşa hitap etmiyor” dedi.

Salı pazarı gibi Zuhuratbaba Mahallesi’nde bulunan bir top sahasının pazarcılar için uygun olabileceğini söyleyen Şengün, “Orayı yap-işlet-devret modeli ile 25 yıllığına otopark ve spor kompleksi olarak kiralayacaklarını söylediği için görüşmeler sonuçsuz kaldı” dedi.

Salı pazarının ilk olarak hastane yönetimlerinin talebiyle kaldırıldığı iddiasına karşı çıkan Şengün, “Üç hastanenin yetkilileri ile görüştük, ‘Evet kaldırsın dedik ama belediye bizden bu yazıyı istedi. Yer göstermeden kaldırılsın gibi bir şey demedik’ cevabını aldık” diye konuştu.

Şengün, yaşanan mağduriyeti şöyle anlattı:

"O pazar, 52 yıldır orada kuruluyor. Şimdiye kadar bir sıkıntı yaratmamış. Halka en yakın yer. Hastanelerin iki çıkış kapısı var, pazar kurulduğunda araçlar rahatlıkla girip çıkabiliyor. Çalışanlarıyla beraber bin 200 tane pazarcı var. Hem tezgah sahibi hem de yanında çalışanlarla beraber 5’şer kişilik aileleri olsa 5 bin kişi mağdur oldu."

"Pazar, hastanenin girişini engelleyecek durumda"

Belediye meclisinde azınlık olan ve yapılan oylamada çekimser oy veren AKP'nin meclis üyesi Halit Cebeci, söz konusu caddenin acil transfer yolu olduğuna dikkati çekerek pazarın bazı sorunlar yarattığı görüşünü dile getirdi:

"Orada 2 tane büyük hastane var. Pazar, hastanenin girişini engelleyecek durumda. Ayrıca tezgâh açanların ihtiyaçlarını karşılaması ve o cadde üzerinde oturan kişilerin yaşadığı sorunlar var."

"Pazarın kaldırılmasıyla vatandaşlarımız marketlere mahkûm edildi"

Ancak bunun karşısında pazarcı esnafı ve bölgede yaşayanların mağdur edildiğine dikkati çeken Cebeci, şöyle konuştu:

"Orası Ataköy’e de hitap ediyor. O bölgede oturan kişiler genellikle emekli ve pazarın kaldırılmasıyla bu vatandaşlarımız marketlere mahkûm edildi."

Çözümü İstanbul Pazarcılar Odası gibi top sahası olarak gösteren Cebeci, “Zaten orası deprem toplanma alanı. Bir ihale de yapılmadı. Belediyenin buna bir alternatif oluşturması gerekiyor” dedi.

Bakırköy Belediyesi, konuyla ilgili açıklama yapmadı.