Bakırköy’de pazarcılar, belediyenin kapattığı 52 yıllık semt pazarı için eylem yaptı

İstanbul Bakırköy’de pazarcılar, Koronavirüs salgını nedeniyle kalıcı olarak kapatılan 52 yıllık semt pazarı için eylem yaptı. Bakırköy Belediyesi binası önüne yürüyen pazarcılar içeri girmek isteyince polisle arbede yaşadı.

Bakırköy Zuhuratbaba’da bulunan 52 yıllık semt pazarı 4 ay önce Koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı Bakırköy Belediye Meclisi'nin kararıyla geçici olarak kapatıldı. Belediye, geçtiğimiz cuma günü pazar yerini kalıcı olarak kapatma kararı aldı. Duruma tepki gösteren pazarcılar, belediye önünde eylem yaparak, yolu bir süre trafiğe kapattı. Pazarcılar, binaya girmek isteyince polisle arbede yaşandı.

"Esnaf ortada kaldı"

Protesto sırasında konuşan Bakırköy İstanbul Umumi Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün, amaçlarının 52 yıllık pazarın kapanmaması olduğunu belirterek, "Dünyayı saran Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yaklaşık 4 aydır Zuhuratbaba’da pazar yerini açmadık. Zuhuratbaba esnafı pazar yanında hastanenin olması nedeniyle karara saygı gösterdi. Alınan yeni kararla pazar yerlerinin açıldı ama biz yine hastane var diye açmadık. Buradaki hastanedeki bulunan hastaların Yeşilköy’deki pandemi hastanesine nakledilmesiyle tezgahlarımızı açmak istediğimizi söyledik. Pazarcılar olarak, 'Alternatif yer gösterilmeden kaldırılmasın' dememize rağmen cuma günü belediye meclisi pazarı direk kapattı. Yaklaşık 4 aydır evine ekmek götüremeyen esnaf ortada kaldı" ifadelerini kullandı.

"Bizi muhatap almadan pazarı kaldırdılar"

Pazarcılardan Ayşe Özkırış ise, dört aydır virüs nedeniyle pazara gelmediklerini hatırlatarak, "Bize yer göstermeden, derdimize derman olmadan, muhatap almadan pazarı kaldırdılar. Burası bizim ekmek teknemiz. Mağduruz. Ekmeğimizle oynatmayız. Hiç kimse belediyeye olan borcunu aksatmıyor" diyerek isyan etti.