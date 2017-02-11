Bakırköy Çocuk Masası 25'ten fazla çocuğun hayatını değiştirdi

Çocuk Hakları Hakları Zirvesi ve Kalkınma Derneği’nin, Bakırköy Kaymakamlığı işbirliğiyle kurdukları 'Bakırköy Çocuk Masası’ 25’ten fazla çocuk için adeta sihirli bir değnek oldu. Masa, kuruluşunun ilk 9 ayında kendisine başvuran 5-17 yaş gurubu öğrencilerin burs, yurt gibi çeşitli sorunlarını çözdü. Mülteci bir ailenin dilencilik yapan çocuklarını sokaktan kurtardı. Bakırköy Çocuk Masasına, psikolojik sorunları olan içe kapanık bir çocuk, biri arkeolojide olmak üzere çok sayıda üniversite öğrencisine burs sağladı. Dernek, yeni başvurular bekliyor.

Çocuk Hakları Zirvesi ve Kalkınma Derneği 11Nisan 2016 tarihinde İstanbul Bakırköy Belediyesi ve Kaymakamlığı işbirliğinde, Bakırköy ilçesinde ilk pilot Çocuk Hakları İzleme Masası kuruldu. Dernek Başkanı Ebrize Çeltikçi T24’e çocuklara daha geniş yelpazede ulaşmak için muhtarlıklarla bir ağ oluşturulmak üzere olduklarını söyledi. Çeltikçi, muhtarlıklarla oluşturulacak ağda, stajyer sosyal hizmet uzmanı üniversite öğrencileri gönüllü olarak çocuk ve gençler için çalışacağına dikkat çekti.

Bakırköy Çocuk Masası 2016 yılı faaliyet raporu şöyle:

11 Nisan 2016’ta açılışı gerçekleştirilen Bakırköy Çocuk Masası’na çocukların ve ailelerinin çeşitli içerikteki (eğitim, sağlık, psikolojik destek, burs vs) talepleri devam etmektedir.

Açıldığı günden bu güne kadar kayıtlı, kayıtsız yirmi ailemizin, çocuklarıyla birlikte başvuruları alınmış olup; sistematik ve multidisipliner yapılanmamıza dayalı bir organizasyonla incelenerek kişisel dosyalamaları yapılmıştır. Başvuru ve inceleme kayıtları mahremiyeti korunarak, uzmanlarımız tarafından süreç dosyaları hazırlanıp, saklanmaktadır.

Danışma kurullarımızın ilgili uzmanları ile birlikte sorunların çözümü açısından yönlendirmeler yapılmaktadır.

Dosyalanan Başvuruların İçeriği

5-17 yaş arası çocuklarımızın başvurularını kapsayan formlarda;

Sağlık Problemi ( Sağ Gözünde % 80 görme kaybı) olan bir çocuğumuz,

Anne-babanın ayrı ve annenin psikolojik sorunlarının olduğu ( Babanın çocukların devlet korumasına alınması isteği) bir aile,

İçine kapanıklığı olduğu gerekçesiyle ailesi tarafından psikolojik sorunları (İlave olarak saç, kirpik, kaş dökülmesi) olduğu düşünülen bir çocuğumuz,

Sağlık, barınma vs. sorunları olan (Geçim sorunu sebebiyle çocuklarını dilendiren ) mülteci bir kaç aile),

Üniversite hazırlık aşamasında maddi desteğe ( Kurs ve Burs ) ihtiyacı olan bir çocuğumuz,

Psikolojik destek, burs, anneye iş imkanına ihtiyaç duyan ve aile içi geçimsizlikten etkilenen bir çocuğumuz,

Psikolojik destek ve maddi yardıma (anne ve çocukların gördükleri şiddetten dolayı psikolojileri bozuk ) ihtiyacı olan ikiz çocuklarımız,

Şiddete meyilli davranışlarda bulunan bir çocuğumuz,

Sağlık sorunları bulunan bir anneye sahip ve geçim sıkıntısı çeken bir aile ortamında büyüyen, ilkokula giden bir çocuğumuz,

Nişantaşı Üniversitesi, Radyoterapi Bölümü’nde okuyan bir öğrencimizin yurtta konaklama talebi,

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyan öğrencimizin burs talebi,

* Ege Üniversitesi’nde Arkeoloji okuyan bir öğrencimizin burs talebi,

Başvuru Değerlendirme ve Çözüm Süreçleri

Gözünde sıkıntısı olan çocuğumuzun raporları incelenmiş olup, Ataköy Dünya Göz Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Haluk TALU tarafından muayenesi yapılmıştır. Ayrıca Göz Nurunu Koruma Vakfı’na da yönlendirilen çocuğumuzla ilgili çözüm süreci Çocuk Masası Uzmanları tarafından takibi yapılarak, devam etmektedir.

Anne-baba ayrı olan ve annenin psikolojik sorunlarının olduğu, annenin çocuklarına şiddet uyguladığı için çocukların devlet korumasına alınması isteyen (babanın aileye yaklaşmama cezası vardır) ailenin durumu İlçe Koordinasyon Kurulu aracılığıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ilgili birimlerine iletilerek, gerekli yönlendirmeler yapılmıştır.

Anne ve çocukları için Danışmanlarımızdan Sosyolog ve Psikolog danışmanlarımızdan destek alınmış olup periyodik olarak görüşmelere devam edilmektedir. Bu görüşmelerde, farklı yöntemlerle aile bireylerinin sorunlarının kaynağına inilip kalıcı çözümlerin bulunması hedeflenmektedir.

Zorla dilendirildiği tespit edilen bir çocuğumuzun ailesine ulaşılmış ve yerinde inceleme yapılmıştır. Suriye’den geldikleri tespit edilen ailenin birçok sorunu olduğu tespit edilmiş; ayrıca çocuklarına bakacak güçleri ve fiziki mekanlarının da yetersiz olduğu gözlemlenmiştir. Bu konuyla ilgili İlçe Koordinasyon Kurulu aracılığıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ilgili birimlerine iletilerek, gerekli yönlendirmeler yapılmıştır.

Üniversite aşamasındaki bir çocuğumuzun ise başvurusu sonrası yapılan incelemeler çocuğumuzun ailesinin ekonomik olarak çocuklarının eğitimini devam ettirecek koşullara sahip olmadığı görülmüştür. Çocuğumuzun eğitimine destek amaçlı hayırseverlerle iletişime geçilmiştir.

Aile içi maddi sıkıntılardan kaynaklanan, anne ve baba arasında olan geçimsizlikten etkilenen ve anaokuluna devam eden çocuğumuz ise; Bakırköy Cumhuriyet Baş Savcılığına, Bakırköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Bakırköy Türk Kızılay Şube Müdürlüğüne ileterek gerekli yönlendirmeler yapılmıştır.

Anne ve çocukların maruz kaldığı şiddetten dolayı anne ve baba boşanmış, 11 yaşında olmalarına rağmen okuma ve yazma bilmeyen ve sadece nafakayla geçinen çocukların evlerine gidilip zor durumda oldukları tespit edilmiştir. Bununla ilgili aile; Bakırköy Cumhuriyet Baş Savcılığı’na, Bakırköy Türk Kızılay Şube Müdürlüğü’ne, T.C. İstanbul Valiliği Bakırköy Kaymakamlığına ileterek gerekli yönlendirmeler yapılmıştır.

Okul içi şiddet içeren davranışlarda bulunan ve arkadaşlarıyla geçinemeyen çocuğumuz için; okul ile iletişime geçilip, Milli Eğitim Bakanlığı’na gerekli bilgilendirme ve başvurular yapılmıştır.

Annenin sağlık sorunları için ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetinin karşılanması için, bu konuda destek sağlayacak sağlık birimine yönlendirmesi yapılmış olup, çocuğun servis ve burs imkanı da sağlanmıştır.

Yurt talebi olan öğrencimiz Bakırköy Belediyesi Türkan Saylan Kız Öğrenci Yurdu’na yerleştirilmiştir.

Tıp Fakültesi öğrencimize burs imkanı sağlanmıştır. Arkeoloji okuyan öğrencimize burs imkanı sağlanmıştır.