Bakırköy cezaevindeki tutuklular Silivri'ye mi taşınacak?

Bakırköy L tipi Kadın Kapalı Cezaevi'ndeki tutukluların Silivri cezaevine taşınacağı iddia ediliyor. İddialara Özgürlükçü Hukukçular Derneği İstanbul Şube Eşbaşkanı Avukat Banu Güveren ile Çağdaş Hukukçular Derneği’nden avukat Günay Dağ, “sevk” adı altında gerçekleştirilen sürgünlerin altında devletin tutsakları tecrit etme politikasının yattığını belirterek, kamuoyuna duyarlılık çağırısı yaptı.

Ali Ağaoğlu'na satıldığı iddia edilen cezaevindeki tutukluların Silivri'ye taşınacağı belirtilirken Pervin Buldan'ın Adalet Bakanlığı'na sorduğu soruda, bakanlık yetkilileri olası bir sevkin olmadığını aktardı.

‘Amaç tutsakları soyutlamak’

Tutuklularla yaptıkları görüşmelerde yeni açılan Silivri 9 No’lu F Tipi Cezaevi’nde siyasi tutuklular arası diyaloğu kesmek ve tecridi derinleştirmek için özel uygulamaların devreye sokulduğunu öğrendiklerini vurgulayan Güveren, siyasi tutukluların kaldıkları blokların arasına iletişimi kesmek için Hizbullah hükümlülerinin ya da son paralel yapı operasyonunda tutuklanan polislerin yerleştirildiğini söyledi. HDP Milletvekili Pervin Buldan’ın geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı ile bir görüşme yaptığını ve bakanlık yetkilileri tarafından olası bir sevkin söz konusu olmadığı yönünde bir açıklama yapıldığını belirten Güveren, “Fakat bu son dönemlerde yaptıkları ile çelişen bir durum. Sevki yapıyor, hatta haber vermeden yapıyor” diye konuştu.

Silivri tecrit hapishanesi

Sevklerin uzun bir süredir gündemde olduğunu belirten Günay Dağ ise, nisan ayından itibaren Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde kalan tutukluların Silivri’ye sevk edileceğini öğrendiklerini kaydetti. Silivri 9 No’lu F Tipi Cezaevi’nin tecrit cezaevi olduğunu dile getiren Dağ, DHKP/C’li kadın tutsakların olası bir sevk durumunda bu uygulamayı kabul etmeyeceklerini söylediğini aktardı.