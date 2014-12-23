Bakırköy Cezaevi’nde anneleriyle kalan 53 çocuk için bağış kampanyası

24 kişilik gönüllü grubu, Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı işbirliğiyle, öncelik Bakırköy Kadın İnfaz Kurumu’nda anneleriyle kalan 53 çocuk olmak üzere “İçerde Çocuk Var” adlı bir proje başlattı. Bu kurumda, bir bölümü yabancı olan 0-6 yaş grubu çocuklar için yokluklar içinde bir anaokulu var. Projenin amacı, toplanacak bağışlarla anaokulunun eksiklerinin giderilmesi. Kurumda anneleriyle kalan çocukların, yemek, uyku gibi yaşamsal gereksinimlerinin kalitesinin iyileştirilmesi için de çalışma yapılacak.

24 gönüllü, Bakırköy Kadın İnfaz Kurumu’nda anneleriyle kalan çocukların yaşam koşullarını iyileştirmeye çalışıyor.

Bu yazı bir “bağış çağrısı”. Ne kadar çok bağış yapılırsa, cezaevlerinde anneleriyle kalmak zorunda olan o kadar çok küçük çocuk oyuncağa kavuşacak, daha iyi beslenecek, daha kaliteli okulöncesi eğitim görebilecek.

Oyuncakları olsun...

Figen Atalay’ın Cumhuriyet’teki haberine göre, cezaevlerinde kalan çocuklar, anneleriyle aynı yatağı, aynı yemeği paylaşıyor. Anneler, yemekleri, çok salçalı ve baharatlı olduğu için çocuklarına yedirmeden önce “yıkıyor”. Çocukların, oyuncakları da yok, kitapları da, anneleriyle baş başa zaman geçirebilecekleri bir alanları da.

Gönüllüler, amaçlarını şöyle anlatıyor: “Önce ‘eğitim ve çocuk’ dedik. Bütün çocukların eşit eğitim haklarına sahip olması gerektiğini savunuyoruz. Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı ile tanıştık. Bakırköy Kadın Ceza İnfaz Kurumu’nda anneleri ile yaşayan 0-6 yaş arası 53 çocuk olduğunu öğrendik. Bu çocuklar anneleri mahkûm olduğu için cezaevinde büyüyorlar. Burada çıkan yemekler ile besleniyor, annelerinin yatağında uyuyor ve mevcut imkânlar dahilinde cezaevi anaokulunda eğitiliyorlar.

Biz de Bakırköy Kadın Ceza İnfaz Kurumu içerisinde bulunan anaokulunu, en iyi standartlarda yeniden yapmayı hedefledik. Buradaki 53 çocuğun yaşam koşullarını iyileştirmek için gönüllü olduk. Önce Bakırköy ve daha sonra Türkiye genelinde bulunan 7 kadın ceza infaz kurumunda yaşayan çocukların ihtiyaçlarını karşılayacağız.’’

Parkeden tuvalete...

Proje gönüllüsü Sertaç Eliyürekli’nin verdiği bilgilere göre, kurumdaki anaokulu, çocukların bütün günlerini geçirebilecekleri, daha iyi eğitim alabilecekleri biçimde yenilenecek. Eğitim malzemeleri tamamlanacak, mutfak yapılacak, parkeler, tuvaletler, perdeler, masalar, sandalyeler elden geçecek, çocuk parkı, kum alanı yapılacak. Eliyürekli “İsteyenler, gönüllerinden ne koparsa Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı hesabına bağış yapabilir. Nakdi bağış alıyoruz ama ihtiyaçlar belirlendikten sonra perde, bilgisayar, masa, oyun parkı gibi bağışlar da alabiliriz” diyor.

Bakırköy Kadın İnfaz Kurumu’ndan sonra sıra diğer kadın mahpusların kaldığı cezaevlerindeki kreşlere gelecek.

1996 genç var

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin yaş gruplarına göre dağılımlarına yönelik istatistiğe göre, 1 Aralık itibarıyla cezaevlerinde 134 bin 49’u hükümlü, 22 bin 494’ü tutuklu olmak üzere toplam 156 bin 543 kişi var. Bu kişilerden 107’si hükümlü, 17’si tutuklu olmak üzere toplam 124’ü, 80 yaşın üzerinde. Cezaevlerinde, 12-17 yaş arasında toplam 1996 tutuklu bulunurken 110 kişinin yaş grubu ise bilinmiyor.