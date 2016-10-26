Bakırköy Belediyesi'nin yıkım inadı!

1921 yılında kurulan ve Cumhuriyet tarihinden daha eski olan Osmaniye İstiklal Spor üyeleri, sporcuları, veliler ve vatandaşlar belediyenin yıkım kararına büyük tepki gösterdi ve yıkım işlemine izin vermedi.

Bakırköy Belediyesi geçtiğimiz günlerde 20 yıldır aynı tesisleri kullanan İstiklalspor Tesisleri için yıkım kararı aldı ve tebligatı kulübe gönderdi.



Sözcü'nün haberine göre; kulüp yöneticileri gelen tebligatın ardından Kaymakamlık ve İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nden yürütmeyi durdurma kararı aldı. Ancak iki karara rağmen belediye kulübe bir yazı daha göndererek yıkımın bugün saat 10.00’da yapılacağını duyurdu.

Belediye ek bina yapacak

Belediyeden yapılan açıklamada hizmetlerin tek çatı altında toplanması için yeni bir bina ek hizmet binası yapılacağı, İstiklal Spor Kulübü’nün Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.



Futbolda çeşitli yaş kategorilerinde yarışan, 280 lisanslı sporcu sayısıyla Süper Amatör Küme’de mücadele eden 95 yıllık Osmaniye İstiklal Spor Kulübü’nün 1996 yılından bu yana kullandığı tesisler için belediyenin yıkım kararına karşılık tesislerin önünde toplanan yüzlerce kişi adeta etten duvar ördü. Tahliye işlemi yapılamadığı için yıkım gerçekleşmedi. Bakırköy’de gergin saatler yaşandı.



Zabıta’nın tesislerinin kapısına yaklaşması ile bu gerginlik arttı. Bir müddet sonra zabıta ekipleri geri çekildi. 6 otobüs ile gelen çevik kuvvet ekipleri, çok sayıda zabıta, 1 adet TOMA, kepçe, kamyon gibi iş makinaları ile yıkım emri beklenirken mahkemeden 2. kez yürütmeyi durdurma kararı alan kulüp başkanı Sultan Öztürk önce telefonla haber vererek ardından idari mahkemeden aldığı yürütmeyi durdurma kararı müjdesi ile geldi. Sultan Öztürk’ün İstanbul 13. idare mahkemesinden yıkım işleminin yürütmesinin durulmasına ilişkin yazı ile tesislere gelmesi sırasında alkış tufanı koptu.



Osmaniye İstiklal Spor Başkanı Sultan Öztürk açıklamada, 280 ağaç bulunan tesislere Mustafa Kemal Atatürk’ün sahip çıktığı çıktığını belirterek, şunları söyledi: "Bir aydır uyumadım. Halka ne cevap vereceğim, kulübümüz neden gidiyor? Ben isterdim ki böyle olmasın. Şu anda devletimiz zor durumda OHAL var. FETÖ davası çıktı. Bir sürü sıkıntılarımız oldu. Gezi olayı nereden çıktı? Taksim’deki 2 tane ağaçtan patladı. Peki buradaki 280 ağacı nasıl keseceksin? Nasıl buraya inşaat yapacaksın? Ben yürütmeyi durdurma kararı aldım, Cuma günü beş buçukta bana yıkım kararı geldi.



Sabah buraya Çevik Kuvvet gelmiş, zabıta gelmiş ne var burada? Yargıya hiç mi saygın yok? 22 Eylül’den beri en az 20 sefer Belediye Başkanına telefon açtım bir randevu alamadım. Halkın huzuruna gelsin açıklama yapsın. 15 Temmuz’u durduran bu halktır bu halk benim kulübümün arkasında olduğu müddetçe İstiklal Spor Kulübü’ne hiçbir şey olmaz."



Daha sonra Bakırköy Kaymakamı Adem Öztürk, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Kılıç, Bakırköy Belediyesi Hukuki İşler Müdürü Nurten Aydın ve Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Çetiner, başkan Sultan Öztürk ile kulüp binasında bir araya gelerek bir süre görüştü.



Kısa süreli toplantının ardından yetkililer halkın arasından geçerken “İstiklal bizimdir bizim kalacak” sloganları attılar.