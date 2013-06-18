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Çevre

Bakırköy Belediyesi'nden fırtınada devrilen ağaç için duyuru

Taksim Gezi Parkı'ndaki ağaçların Topçu Kışlası'nın yapımı nedeniyle kesilmesini protesto etmek için başlayan Gezi Parkı direnişi yeni bir toplumsal duyarlılık oluşturdu

18 Haziran 2013 18:23

Başbakan Erdoğan'ın ‘Ağaçlar taşınacak, Gezi Parkı'nın yerine inşa edilecek olan Şehir Müzesi’nin etrafına dikilecek’ açıklamasının ardından belediyeler ağaç kesimine ilişkin duyarlılık geliştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, polisin Cumartesi günü Gezi Parkı’na yaptığı müdahalenin ardından boşalan parka ağaç dikmeye başlamıştı.
 
Bu gelişmelerle beraber, Bakırköy Belediyesi ilginç bir işe imza attı. Fırtınada yıkılan bir ağacın yeniden dikileceğini bölgede oturan vatandaşlara internet ve mesaj yoluyla duyuran Bakırköy Belediyesi, yaşanan olay dahilinde hiçbir ağacın kesilmeyeceğini ifade etti.
 
Bakırköy Belediyesi’nin halka ulaştırdığı mesaj şu şekilde: 
 
“Kartaltepe Millet Parkı'nda dün geceki fırtınada devrilen akasya ağacının yeniden ıslahı mümkün olmadığından taşıma amacıyla bölümlenmiştir. Sonrasında 20 adet ıhlamur ağacı dikilecektir. Burada Belediyemizin hiçbir ağaç kesimi söz konusu değildir. Bakırköy halkına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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