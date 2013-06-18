Bakırköy Belediyesi'nden fırtınada devrilen ağaç için duyuru

Başbakan Erdoğan'ın ‘Ağaçlar taşınacak, Gezi Parkı'nın yerine inşa edilecek olan Şehir Müzesi’nin etrafına dikilecek’ açıklamasının ardından belediyeler ağaç kesimine ilişkin duyarlılık geliştirdi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, polisin Cumartesi günü Gezi Parkı’na yaptığı müdahalenin ardından boşalan parka ağaç dikmeye başlamıştı.



Bu gelişmelerle beraber, Bakırköy Belediyesi ilginç bir işe imza attı. Fırtınada yıkılan bir ağacın yeniden dikileceğini bölgede oturan vatandaşlara internet ve mesaj yoluyla duyuran Bakırköy Belediyesi, yaşanan olay dahilinde hiçbir ağacın kesilmeyeceğini ifade etti.

Bakırköy Belediyesi’nin halka ulaştırdığı mesaj şu şekilde: