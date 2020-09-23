Bakırköy Belediyesi'nde toplu sözleşme protestosu

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) İstanbul 1 No'lu Şubesi, toplu iş sözleşmesinin imzalanmadığı gerekçesiyle Bakırköy Belediyesi önünde protesto gösterisi düzenledi.

TÜM BEL-SEN üyesi yaklaşık 100 kişi, CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı önünde toplandı. Ellerinde pankart ve dövizlerle sloganlar atan grup, daha sonra Özgürlük Meydanı önüne geldi. Burada slogan atmaya devam eden grup, toplu sözleşme haklarının gasp edildiği gerekçesiyle basın açıklaması yaptı.



TÜM BEL-SEN İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Adem Erdem, "Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, 18 aydır toplu sözleşme imzalamayarak kamu emekçilerini mağdur etmeye devam etmekte, bir yandan da uyuşmazlık tutanağı gibi biz memurların toplu sözleşmesinde olmayan bir yolu ileri sürmek isteyerek süreci uzatmak istemektedir. Kamu çalışanları olarak bizler Bülent Kerimoğlu'nun samimi olmadığını görmekteyiz. Bizlere, kazanılmış haklarımızı elimizden alan bir sözleşme dayatmaktadır. Geri bir sözleşmeyle emekçinin cebine göz diktiğini, mevcudun altına inilmesini talep etmekte güç yaşam koşullarında olan emekçileri daha da açlığa, sefalete mahkum etmek istediğini görmekteyiz" dedi.



Erdem, "Taleplerimizin karşılanmaması halinde, demokratik haklarımızı şuan ikincisini gerçekleştirdiğimiz açıklama ile ısrarla ve artırarak kullanacağımızı, buradaki hak gaspını tüm yurt ve yurttaşa teşhir edeceğimizi, eylemliliğimizi sürekliliğe evirerek, taleplerimiz yerine gelene kadar mücadelemizi devam edeceğimizi bildiriyor ve duyuruyoruz. Kendilerini ortak akılla çözüm odaklı toplu sözleşme masasına bekliyoruz" şeklinde konuştu. Grup basın açıklamasının ardından belediye binasının önüne yürüyerek, üzerinde Bülent Kerimoğlu yazılı balonları patlatarak eylemlerine son verdi.