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Bakırköy Belediyesi işçileri grev başlattı

Bakırköy Belediyesi’ne bağlı BUYAŞ şirketinde çalışan Belediye-İş üyesi işçiler greve çıktı

22 Mart 2015 01:55

Bakırköy Belediyesi’ne bağlı BUYAŞ şirketinde çalışan Belediye-İş üyesi işçiler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıktılar.

Bakırköy İncirli Caddesi’nin Dikilitaş mevkisinde toplanan grup, davul zurna eşliğinde halay çekti. “Toplu sözleşme haktır, atılan işçiler geri alınsın. Toplu iş sözleşmesi imzalansın” yazılı pankart açıp, dövizler taşıyan gruptakiler, sloganlar atarak, Bakırköy Özgürlük Meydanı’na yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Belediye-İş Sendikası İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Erol Özdemir, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’na çağrıda bulunduklarını belirterek, “Demokrat söylevlerine denk düşen adımlar atmaya, işten atılan işçi arkadaşlarımızı işe başlatmaya, hayvan barınağına sürgün edilen kadın sendika temsilcimizi eski görevini iade etmeye, yasalar ve toplu iş sözleşmesiyle elde ettiğimiz haklarımızı uygulamaya davet ediyoruz. BUYAŞ’ta üyelerimizi kapsayacak toplu iş sözleşmesinin masada bitirilmesi, iş barışının sağlanması için adım atmasını da istiyoruz” diye konuştu.

Temmuz 2014’ten bugüne işverenin BUYAŞ’ta toplu iş sözleşme görüşmesine oturmadığını söyleyen Özdemir, bu süreçte işverenin katı ve uzlaşmaz tutumu nedeniyle anlaşmaya varılamadığını söyledi.

Özdemir, şöyle devam etti:

“Bu sebeple, bugün itibariyle grev uygulamasını başlatmış bulunmaktayız. Bu sürede anlaşmak için yaptığımız çağrılarımıza, işveren bir baştemsilcimizi ve üç işçi arkadaşımızı işten atarak, bir kadın temsilcimizi hayvan barınağına sürgün ederek cevap verdi. Üyelerimizi sendika değiştirmeye ve sendikamızdan istifaya zorlayarak, her türlü ayrıştırma ve baskı yönetimine başvurmaktadır.”

Belediye-İş üyesi işçiler, açıklamanın ardından sloganlar eşliğinde Bakırköy Belediyesi binasına grev pankartını asarak, grev çadırı kurdu. 

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