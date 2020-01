Tazminatları ödenmeyen Soma maden işçileri: Sıfırı tükettik, patlamaya hazır volkan gibiyiz

Soma maden işçileri tazminatlarının bir an önce ödenmesini ve madenlerin devlet kontrolü altında açılmasını istedi. İşçiler, sıfırı tükettiklerini belirterek, "Patlamaya hazır volkan gibiyiz" mesajı verdi.

Metehan Ud'un Evrensel gazetesinde yer alan haberine göre, Geçtiğimiz yılın aralık ayında 301 madencinin can verdiği Soma Kömürcülük AŞ’ye ait maden ocaklarında işten çıkarılan 3 bine yakın maden işçisinin tazminat sorunları hâlâ çözülmedi.



Tazminatlarını alabilmek için birçok kez eylem yapan ve Ankara’ya giden maden işçileri devletten adım bekliyor. Aldıkları işsizlik maaşıyla geçinemeyen maden işçileri sorunlarının çözümü için çarşamba günü Ege Linyit İşletmeleri önünde oturma eylemi başlattı.

'4 ay önce işten atıldık ama tazminatlarımızı alamadık'

İşçilerden Hidayet Mersin, 13 Mayıs’ta işçi arkadaşları ile birlikte bir kez, Aralık ayında işten çıkarılınca da ikinci kez öldüklerini ifade ederek, “Aralık ayının sonuna doğru bize mesaj geldi ‘İş akitleriniz feshedildi. Size mutlu ve sağlıklı günler dileriz’ diye. Hem işten çıkarıyorlar hem de sağlıklı günler diliyorlar. İşten çıkarılan bir nasıl insan sağlıklı yaşayabilir? İşten atılmamızın üzerine dört ay geçmesine rağmen tazminatlarımızı alamadık. Yıllarımızı verdik biz buraya. Geçtiğimiz ay Meclise gittik, grup toplantılarına katıldık, hükümet bize çözüm bulacağını söyledi ancak henüz hiç bir adım yok.



Çözüm sağlanmaması üzerine işçi arkadaşlarla toplantı yaptık. Toplantıda tazminatlarımızı alana kadar Ege Linyit İşletmeleri önünden ayrılmama kararı aldık. Devlet samimi olsa bizim tazminatlarımızı bir saatte öderdi. Soma'da sadece 301 işçi değil, bizleri işten çıkararak 3 bin işçiyi öldürdü. Bu sayı ailelerimizle 25 bin kişi yapıyor. Şu anda 25 bin insan mağdur” dedi.

Ege Linyitleri İşletmesi Müessesi (ELİ) Müdür Yardımcısı Ali Ulu ile de görüştüklerini aktaran Mersin şunları söyledi: “Bize ‘Bizim yasalarımız var. Biz işçilerin ayağına gitmeyiz, işçilerle muhatap olmayız’ dedi. O an bir daha öldüm. Bizim en büyük destekçimiz işçiler ve halkımız olmalı. Bizi burada yalnız bırakmasınlar.”

'AKP'li vekiller, söz verip tutmadılar'

10 yıllık işçisi Sami Yavuz da, AKP Manisa Milletvekili Recai Berber’in kendilerine sorunlarının çözüleceğine dair verdiği sözün yer aldığı haber kupürünü göstererek, “Bize sorunlarınızı 15 güne çözüleceğinin sözünü verdiler. O zaman neden, niçin buradayız biz? Bize neden bu sözü verdin? Şimdi de aradığımızda ‘Ben öyle bir söz vermedim’ diyor. Tutmayacağınız sözü neden veriyorsunuz bize! Biz sadaka istemiyoruz ki. Hakkımızı versinler. Biz direnmeye devam edeceğiz. Kaymakama çıkıyoruz, biz sizinle muhatap değiliz diyorlar. Şirkete gidiyoruz, bize değil devlete gidin diyorlar. Devlete gidiyoruz onlar, TKİ’ye yönlendiriyor, buraya geliyoruz aşağıya inmeye tenezzül etmiyorlar” diye konuştu.

'Böyle işçi düşmanlığı olmaz'

Sorunlarının çözülmeden oturma eylemlerini sonlandırmayacaklarını belirten Sami Yavuz şunları söyledi: “Böyle bir işçi düşmanlığı olamaz. Bizi bu soğukta sokağa döktüler. 20-25 gündür açız. Dün pazar vardı, pazara gidemedik, 5 tane nüfusum var evde. Yazık değil mi bize de. Biz kimle muhatabız. Eğer sokağa dökülmemiz, vurup kırmamız gerekiyorsa onu da yaparız. Vuralım, kıralım çözülsün madem. TKİ’yi işgal mi edelim! Bunu mu istiyorlar. Ne zaman bizim istediğimiz olursa o zaman ayrılırız buradan.”

'Maden faciasından kalanlar hem ekonomik, hem psikolojik sorunlar yaşıyor'

Soma Kömürleri AŞ’ye bağlı Atabacası madeni işçisi Arif Şengül'se şunları söyledi; "Maden faciasından kalanlarımız hem ekonomik hem de psikolojik sorunlar yaşıyor. 6 ay ocaklarımız kapalı kaldı. 6 ayın sonunda hepimize sorgusuz sualsiz işten çıkış verdiler. Tazminatlarınızı vereceğiz dediler ancak 4 ay oldu hâlâ adım atılmadı. Biz tazminatlarımızı istiyoruz, haklarımızı istiyoruz. Bize 950 TL işsizlik maaşı veriliyor ancak bu dertlerimize yetmiyor. Bir sürü borcumuz var. Devlet en kısa zamanda mağduriyetimiz gidermeli. Biz bu eyleme hakkımızı alana kadar devam edeceğiz. Biz artık son noktaya geldik. Bir çok arkadaşımıza bankadan ödeyemedikleri kredilerle ilgili mesaj geldi. TKİ’nin madenlerinde çalıştığımız için bizim muhatabımız TKİ’dir, onun için buradayız, onun için paramı TKİ’den talep ediyorum. Bütün arkadaşlarımız alınlarının teri için burada. Soma, Kınık, Kırkağaç, Savaştepe ve Bergama’daki maden işçileri çok zor durumda. Hepimiz arayış içerisindeyiz ve madenlerin devlet kontrolünde tekrar açılmasını istiyoruz. Herkes işine geri dönsün istiyoruz.”

'Sıfırı tükettik, patlamaya hazır volkan gibiyiz'

Soma Kömürleri AŞ’ye bağlı Atabacası Madeni işçisi Ali Karakaya da, "İşten atılan diğer arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik. Biz sadaka değil, Sadece tazminat hakkımızı istiyoruz. Aldığımız işsizlik maaşı yetmiyor bize. Kredi borcumuza, kiramıza, evdeki gıda ihtiyacımıza yetmiyor. Sıfırı tükettik, şu an aç durumdayız. bizim bir an önce tazminatlarımızın ödenmesini ve işyerlerimizin iş güvenliğine uygun bir şekilde açılmasını istiyoruz. Şu an patlamaya hazır bir volkan haline geldik, patlamaya az kaldı. Biz burada olmayan diğer işçi arkadaşlarımızı da buraya davet ediyoruz. Korkmasınlar birlik olursak kazanabiliriz. korkuları yersiz" diye konuştu.

'Mücadeleyi bıraktığımız taktirde diğer işçiler de aynı duruma düşecek'

İmbat Madeni’nde çalışan işçi Öncü Çetin, destek için işçi arkadaşlarının yanına geldi. Kınık’ta yaşayan Öncü, Soma’da direniş olduğunu duyunca madene inmeyerek desteğe gelmiş. Çetin, “Arkadaşlarımız tazminatlarını alana kadar direnmeye devam etsin, mücadeleyi bırakmasınlar. Mücadeleyi bıraktıkları takdirde diğer maden işçileri de aynı duruma düşecektir. Biz de maden işçileri olarak elimizden gelen desteği vereceğiz işçilere” dedi.