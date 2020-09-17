T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakırköy Belediyesi çalışanlarından toplu sözleşme eylemi; Başkan Kerimoğlu protesto edildi

17 Eylül 2020 17:40

Bakırköy Belediyesinde çalışan memurlar toplu sözleşmeyi yenilenmediğini öne sürerek eylem yaptı.

Bakırköy Belediyesinde çalışan memurlar, Başkan Bülent Kerimoğlu’nun yerel seçimlerden bu yana toplu sözleşmeyi yenilemediğini öne sürerek eylem yapmıştı. Çalışanlar üyesi olduğu Tüm Bel-Sen sendikası ile yaptığı toplantıda talepleri yerine getirilene kadar eylemlerde süreklilik kararı aldı.

İlk eylemin ardından çalışanlara ödeme yapılmadı

23 Eylül Çarşamba günü yapacakları ikinci eylemin kararlaştırılmasından sonra ilk eylemden sonra çalışanların ödemelerini yapmayan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu belediye binası içinde alkışlar ve sloganlarla protesto edildi.

Kerimoğlu hak, hukuk ve adalete davet edilirken çalışanlar "Zafer direnen emekçinin olacak" diye slogan attı.

ETİKETLER

Bakırköy Belediyesi protestoBakırköy BelediyesiBakırköy Belediyesi eylemBülent KerimoğluBülent Kerimoğlu Belediye başkanıBakırköy belediyesiTüm Bel-Sen
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24