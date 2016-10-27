Bakırköy Belediyesi, Ataköy’deki yat limanını mühürledi

Bakırköy Belediyesi, Ataköy’de deniz doldurularak yapılan Mega Yat Limanı projesi hakkında yürütmeyi durdurma kararı çıkmasından sonra limanı mühürledi. 10 futbol sahası büyüklüğünde 140 dönüm doldurulmuş alanın üstüne konferans, kongre merkezi, restoranlar inşa ediliyordu.

Hürriyet’ten Ömer Erbil’in haberine göre, mega yat limanı ile birlikte dolgu alanda 3 katlı ticaret ve eğlence merkezi, iki katlı lokanta ve gazino, iki katlı kongre merkezi, 5 katlı yönetim ofisi, 5 katlı tekne satış ofisi, 724 ve 320 araçlık açık otopark ve ayrıca 5 ayrı yerde 32 araçlık açık otopark, tekne onarım ofisleri, yüzme havuzları yer alacaktı.

DATİ Holding inşaatlara başlamak için Bakırköy Belediyesi’ne ruhsat başvurusu yaptı. Belediye süresi içinde ruhsat vermeyince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ofis ve işyeri olarak 15 Ağustos 2016 tarihli ruhsatları almıştı.

Bakırköy Belediyesi dava açmıştı

Ancak ruhsatlar “142 parsel yanı” gibi garip bir tanımlamayla verildi. Bakırköy Belediyesi ruhsat iptali için mahkemeye “Yapı ruhsatı verme yetkisi belediyemizde olması gerekirken 564 ada 142 parsel yanı diye parseli belli olmayan bir yere iksa, ofis ve işyeri olarak iki ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması bahane edilerek yapı ruhsatının tanzim edilmesi hukuka uygun değildir” itirazında bulunarak dava açmıştı.

Yürütmeyi durdurma

İstanbul 4. İdare Mahkemesi dava konusu ruhsatların tümünün okunaklı bir şekilde ikinci kez istenilmesine, ruhsatların yasal dayanağı ve sebep unsurlarının tüm bilgi ve belgelerinin tekrar istenilmesine karar vererek yürütmeyi durdurma istemini kabul etti. Dün çıkan tarihli kararda şöyle denildi:

“Davalı idareye kararın bildirim gününü izleyen günden başlayarak 10 gün süre verilmesine, davanın durumu ve olayın niteliği gereği yürütmeyi durdurulması isteminin ara kararı cevabı yerine getirildikten veya veya verilen süre geçtikten sonra yeniden karar verilinceye kadar kabulüne karar verildi.”

Maliyeti 1,5 milyar dolar

DATİ Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Kıran toplam maliyeti 1,5 milyar lira olan proje ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı: “Yaklaşık 6 bin kişiye istihdam yaratılacak. Kıyı alanları tamamen halka açık olacak. Etrafı duvarlarla çevrili bir site yapmıyoruz. Bakırköy ilçesinin bir parçası olan bir semt kurguluyoruz. Bunu da tüm kurallara uyarak yapıyoruz. Sadece Türkiye değil dünya ölçeğinde ses getirecek bir proje olduğunu düşünüyoruz. Bakırköy’ün ve İstanbul’un değerine de ciddi bir değer katacağımızı düşünüyoruz.’’