Bakırköy Belediye Tiyatrosu seçim istiyor!

Bakırköy Belediye Tiyatrosu oyuncuları ve sahne emekçileri, mayıs ayında yapılması gereken ancak tarihi hâlâ açıklanmayan yönetim kurulu seçimleriyle ilgili sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattı. #BBT #BakırköyBelediyeTiyatrosu #bbtsecimistiyor hashtag'leriyle seçim taleplerini yineleyen Bakırköy Belediye Tiyatrosu üyelerinin talepleri şu şekilde:

"#BBT #BakırköyBelediyeTiyatrosu oyuncuları ve sahne emekçileri, idarenin uygulamalarında kendi koyduğu yasa ve yönetmeliklere uymasını, sanat alanına taşan uygulamaların derhal ait olduğu görev sınırlarına geri çekilmesini, 9 aydır yapılması engellenen Genel Sanat Yönetmeni, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu seçimlerinin yapılmasını, yıldırma amaçlı soruşturmalara ve ihtar yazılarına son verilmesini, sanatı, toplumu, insanı merkeze koyan, kolektif üretim, kolektif yönetim anlayışına dayalı, özgür bir tiyatro istiyor."

'Bu bir usulsüzlük ve düzelmesini talep ediyoruz'

Bakırköy Belediye Tiyatrosu oyuncularından Alican Yücesoy da pazar günü BirGün gazetesinde yayımlanan röpotajında, tiyatroda yaşananlara dikkat çekmişti. Bir önceki genel sanat yönetmeni Kadriye Kenter'in hiçbir gerekçe gösterilmeden görevden alınmasıyla bir sürece girdiklerini söyleyen Yücesoy, tiyatronun yönetim kurulunun görev süresinin 15 Mayıs'ta bittiğini ve vekaleten atanan genel sanat yönetmeni yeni kurul atama yetkisine sahip olmadığı için yönetim kurulunun seçimle belirlenmesini talep ettiklerini söylemişti.

Yücesoy'un konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Mayıs ayında Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda genel sanat yönetmeni seçimi yapılması gerekiyor. Bu tarih aylar öncesinden belliydi ve kurumda çalışan sanatçılar olarak bu seçimin yapılmasını bekliyoruz. Aynı zamanda 15 Mayıs’ta tiyatronun yönetim kurulunun görev süresi doluyor. Yeni kurulun usulüne uygun seçilebilmesi için öncesinde genel sanat yönetmeni seçimi yapılması gerekir. Mayıs ayı içinde yapılacak seçimler için tarih hâlâ açıklanmadı aydınlatıcı bir açıklama da yapılmadı. 25 Ağustos 2014’te gerekçe gösterilmeden görevinden alınan Kadriye Kenter’in yerine vekaleten atanan bir genel sanat yönetmeni var ki bu olayların esas başlangıcı o tarihtir diyebiliriz. Kendisi vekaleten görevde olduğundan kurul seçme yetkisine sahip değil. Bu kurumun çalışanları olarak seçimin olmasını, yönetim kurulunun belirlenmesini istiyoruz. Bu bir usulsüzlük ve düzelmesini talep ediyoruz."

Röportajın tamamını buradan okuyabilirsiniz.