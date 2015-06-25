"Bakırköy Belediyesi, Klasik Müzik Oda Orkestrası’nı 'ayda bir konser veriyor' diye kapattı"

Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nda 59 sözleşmeli oyuncu 2016 yılına dek toplu iş sözleşmesi kapsamında oldukları halde, hukuki gerekçe gösterilmeksizin işten çıkarıldı. İşten çıkarmaları bir bugün Bakırköy Belediye Tiyatroları Yunus Emre Kültür Merkezi önünde bir basın açıklamasıyla protesto edecek oyuncular, işine son verilen personel arasında kapalı gişe oynayan oyunların oyuncularının da bulunduğunu belirtti. Oyuncular Bakırköy Belediyesi Klasik Müzik Oda Orkestrası’nın 30 kişilik tüm üyelerinin de, "ayda bir konser verdikleri gerekçesiyle" işlerine son verildiğini iddia etti.

Büşra Zehra Tümer’in Birgün’de yer alan haberine göre; işten çıkarılan oyuncular bugün saat 13.00’da Bakırköy Belediye Tiyatroları Yunus Emre Kültür Merkezi önünde basın açıklaması gerçekleştirecek.

İşten çıkarılan oyuncular, “‘AKM’yi açacağım. Sanatın ve sanatçının yanındayım’ diyen bir genel başkanın partisine bağlı belediyesinde, bunları yaşamamız çok şaşırtıcı ve üzücü. Sadece oyuncu ve müzisyenlerini gerekçe göstermeksizin işten çıkarmakla kalmayıp; 10 oyunu da gösterimden kaldırdı. Bu oyunlar içinde henüz beş temsil tamamlayamamış, sezonunu bitirmemiş, kapalı gişe oynayan oyunlar da mevcuttur. Bakırköy Belediyesi Klasik Müzik Oda Orkestrası’nın 30 kişilik tüm üyelerinin de, ayda bir konser verdikleri gerekçesiyle işlerine son verildi. Bu yapılan haksızlığa karşı, sizden 25 Haziran saat 13.00’de Bakırköy Belediye Tiyatroları Yunus Emre Kültür Merkezi önünde yapacağımız, basın açıklamamızda oyuncular ve müzisyenler olarak, yanımızda olmanızı rica ediyoruz” diye konuştu.