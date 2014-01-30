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Bakırköy Başsavcılığı'nda makam aracı tartışması

Selami Hatipoğlu ise Bakırköy adliyesinde göreve başladı ancak Salihoğlu döneminde kullanılan AUDİ’nin Esenler Belediyesi’ne iade edilmesinin ardından araçsız kaldı

30 Ocak 2014 19:09

Arzu Yıldız \ Ankara

17 Aralık yolsuzluk iddiası ile yapılan operasyonunu takiben yargıya sıçrayan tasfiyeler kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hadi Salihoğlu’nun Bakırköy’de görev yaptığı sürede Esenler Belediyesi tarafından Bakırköy Başsavcılığı makamına tahsis edildiği belirtilen AUDİ marka aracın Sahiloğlu’nun Çağlayan adliyesinde göreve başlamasıyla Esenler belediyesine iade edildiği ortaya çıktı.

Büyükçemece’den Bakırköy’e atanan Selami Hatipoğlu ise Bakırköy adliyesinde göreve başladı ancak Salihoğlu döneminde kullanılan AUDİ’nin Esenler Belediyesi’ne iade edilmesinin ardından araçsız kaldı. Durum yargı camiasında, Audi marka aracın Esenler Belediyesince Hadi Salihoğlu’nun şahsına mı Başsavcılık makamına mı araç tahsis ettiği konusundaki tartışmaları beraberinde getirdi. Aracın belediyeye neden iade edildiği konusunda da Başsavcılığa bir bilgilendirilme yapılmadı.  Salihoğlu’nun Çağlayan’a atanmasının ardından da eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı tarafından kullanılan Mercedes marka araç kendisine verildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığına atanan Çolakkadı’nın ise bakanlıktan araç talep ettiği, ancak henüz yanıt alamadığı öğrenilirken Çolakkadı’nın adliyedeki Fluence marka araçları kullandığı, makam aracı tahsis edilmediği bildirildi.

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Hadi Salihoğluselami hatipoğlubakrıköy başsavcılığı

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