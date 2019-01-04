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BAKIRKÖY ADALET SARAYI BAHÇESİNDE KEDİ KURTARMA OPERASYONU 

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA Bakırköy Adalet Sarayı'nda yağmur suyu mazgalının içinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

04 Ocak 2019 19:19

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA
Bakırköy Adalet Sarayı\'nda yağmur suyu mazgalının içinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Bakırköy Adalet Sarayı\'nda görevli çevik kuvvet polisi, mazgalda mahsur  kalan kediyi görünce itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için harekete geçerken, adliyede görevli polisler de bir yandan kediye yiyecek verdi. Gelen itfaiye ekipleri, mazgalın kilidini açamayınca belediyeden yardım istendi. Belediye ekiplerinin mazgalın kilidini açmasının ardından itfaiye ekipleri de mazgalı kaldırdı.  Kedi bulunduğu yerden çıkmayınca bir polis memuru mazgala uzanarak kediyi aldı ve  polis otosuna götürdü.  

Görüntü Dökümü:
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-Kediden görüntü
-Kurtarma operasyonundan görüntü
-Kediye yiyecek verilmesi
-Kedinin mazgaldan alınması
Genel ve detaylar
 

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