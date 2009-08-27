'Bakire misiniz' sorusunu cevapsız bıraktı

Manken Şebnem Schaefer, geçtiğimiz yıllarda sevgilisi Şenol İpek’ten ayrıldıktan sonra “Şenol’a teşekkür ederim. Beni temiz bıraktı” sözleriyle dikkat çekmiş, ardından İpek’in ve ondan önceki sevgilisi Özcan Deniz’in, hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Almanya’da bekaret raporu alarak gazetecilere göstermişti.



Geçen pazar Kanaltürk’teki “Laf Aramızda” programına konuk olan Schaefer, programın sunucusu Bilal Özcan’ın “Bekaretini hâlâ kocan için saklıyor musun?” sorusuna “O zaman mecburdum, açıklamak zorundaydım ama şimdi artık böyle bir şeyin gündeme gelmesini istemiyorum. O yüzden sorunuzu geri çevireceğim” yanıtını verdi.