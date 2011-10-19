-Bakir İzzetbegoviç'ten AA'ya demeç SARAYBOSNA (A.A) - 19.10.2011 - Bosna-Hersek Üçlü Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi ve ülkenin ilk devlet başkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in oğlu Bakir İzzetbegoviç, babasının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ''öz oğlu'' gibi sevdiğini belirterek, ''Ölüm döşeğindeki babam, oğlu gibi sevdiği Erdoğan'ın başarabileceğine inandığı ve güvendiği için, Bosna Hersek'in varlığının sürdürülmesini bir nevi ona (Erdoğan'a) emanet etmişti'' dedi. Bosna-Hersek'te 3 Ekim'de yapılan genel seçimlerde Boşnakları temsilen Üçlü Cumhurbaşkanlığı Konsey Üyeliği'ne seçilen Bakir İzzetbegoviç, merhum Aliya İzzetbegoviç'in vefatının 8. yıl dönümü kapsamında AA'ya demeç verdi. Saraybosna'daki Cumhurbaşkanlığı binasında, merhum Aliya İzzetbegoviç'in savaş zamanında ve daha sonraki yıllarda kullandığı ve şu anda ise kendisine tahsis edilen odada gerçekleşen röportajda, Bakir İzzetbegoviç, babasıyla ve Bosna-Hersek'in geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakir İzzetbegoviç, ''Bosna-Hersek'i bağımsız bir devlet yapmayı başaran, derin bilgi birikimiyle Türkiye'de 'Bilge Kral' adıyla anılan, Türk halkının büyük bir sevgi duyduğu merhum Aliya İzzetbegoviç'in oğlu olarak, bir zamanlar merhum Aliya'nın yaptığı görevi şu anda sizin yapıyor olmanız nasıl bir duygu?'' şeklindeki soru üzerine, babasının ünlü bir düşünce insanı ve bilge kişi olduğunu söyledi. Merhum Aliya'nın demokrasi ve Müslümanların hakları için mücadele eden, Bosna-Hersek ve Boşnakların varlığı için ayaklanan ve bunu başaran bir lider olduğunu vurgulayan Bakir İzzetbegoviç, ''Bu çabalar sonucu yaklaşık 500 yıl sonra yeniden devletimiz ve ordumuz oldu'' dedi. Bu nedenle merhum Aliya İzzetbegoviç'in koltuğuna oturmanın hiç de sanıldığı gibi kolay olmadığını vurgulayan Bakir İzzetbegoviç, şöyle konuştu: ''Ben şu anda, babamın savaş zamanında Bosna-Hersek'in savunmasını yönettiği aynı koltuğa, aynı masaya oturuyorum. Bu, Aliya'nın kullandığı odadır ve bu yüzden büyük sorumluluk hissediyorum. Onun yolunda devam etmek ve onun emanetini devralmak hiç de kolay değildir. Şanslıyız, çünkü yaşadığımız bu zaman, babam ve arkadaşlarının devleti ve orduyu kurduğu zamanlardan çok daha iyidir. Yani bir satranç oyunu oynandı. Bize ise satrançta çok iyi bir pozisyon bırakıldı. Biz bu iyi fırsatı kullanmak ve galip gelmek zorundayız. Biz rahmetli Aliya ve ekibinin taşıdığı ağır yükü ve aynı sorumluluğu şu anda taşımıyoruz.'' Bakir İzzetbegoviç, ''merhum Aliya İzzetbegoviç'in, vefatından önce Başbakan Erdoğan'a ziyaretinde ''Bosna sana emanet, Bosnama sahip çıkın'' şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine, bu olayın doğru olduğunu ve yaşandığını teyit etti. İzzetbegoviç, ''Ölüm döşeğindeki babam, oğlu gibi sevdiği Erdoğan'ın başarabileceğine inandığı ve güvendiği için, Bosna Hersek'in varlığının sürdürülmesini bir nevi ona (Erdoğan'a) emanet etmişti. Aslında Türkler, Bosna-Hersek'e hep yardım etti. (Eski Cumhurbaşkanları) Turgut Özal ve Süleyman Demirel zamanında da Türkiye Bosna-Hersek'e yardım etti. Fakat hiçbir zaman Bosna-Hersek ve Boşnaklara bu kadar düşkün olan ve Boşnaklara bu kadar akıllı bir şekilde yardım eden bir lider grubu yoktu. Türkiye Balkanlar'daki ve Bosna-Hersek içindeki barışın tesisinde çok yoğun çalışıyor. Türkiye'den hiçbir zaman bu kadar yetkili ve otoriteli bir lider grubunun, Bosna-Hersek'le bu kadar ilgilendiği durum yoktu. Bu grup liderden kastım Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'dur'' diye konuştu. Bakir İzzetbegoviç, Türkiye'nin şu anda yeni bir yerçekimi alanının merkezinde bulunduğunu ve her tarafa yardım ettiğine dikkati çekerek, ''Dünyanın birçok yerindeki Müslüman Türkiye'den destek ve siyasi yardım bekliyor. Boşnaklar sadece onlardan birisidir. Bosna'ya Türkiye'nin yardımının zaman içerisinde daha da yoğunlaşacağına inanıyorum'' dedi.