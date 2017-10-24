Bakir İzzetbegoviç, Şanlıurfa’da

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- BOSNA Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Bakir İzzetbegoviç, temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa\'ya geldi.

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen \'Vefatının 14. Yılında Aliya İzzetbegoviç’i Anma Programı\'na katıldıktan sonra dün akşam saatlerinde tarifeli uçakla Şanlıurfa’ya gelen Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi Bakir İzzetbegoviç, geceyi kentte geçirdi. Bakir İzzetbegoviç, ilk resmi ziyaretini Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e yaptı. Valilik girişinde polis mangası tarafından resmi törenle karşılanan İzzetbegoviç, Valilik Şeref Defteri\'ni imzaladı. Ardından valilik makamına geçen İzzetbegoviç, Vali Abdullah Erin ile bir süre görüştü. İzzetbegoviç’i Şanlıurfa’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını kaydeden Vali Erin, Bosna ile Türkiye’nin yüzyıllar öncesine uzayan kardeşlik bağının bulunduğunu, bu kardeşlik bağının daha güçlenerek ileriye taşınması gerektiğine inandıklarını kaydetti. Bosna Hersek’in kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in mesajlarının Avrupa, Türkiye ve İslam toplumları için önemini ifade eden Vali Erin, İzzetbegoviç’in ziyaretinin anlamlı olduğunu belirterek teşekkür etti.

Babası, Aliya İzzetbegoviç’i anma programı için Türkiye’ye geldiğini, program sonrası İslam toplumunun babası Hz. İbrahim’in memleketinde olmak istediğini kaydeden İzzetbegoviç ise, \"Müslüman ülkelerin aralarındaki çekişmeleri bir tarafa bırakarak birlik olacağını ve büyük bir güç olacağı günlerin yakın olduğuna inanıyorum\" diye konuştu

İzzetbegoviç’in konvoyu geçişi sırasında trafiğe tek yönlü olarak kapatılan Kadri Erdoğan Caddesi’ne ters istikametten geçiş güzergahı verilerek, belediyeye geçti. Büyükşehir Belediyesi\'nden ayrılan İzzetbegoviç ve beraberindeki 8 kişilik heyet, daha sonra kentin simgesi Balıklıgöl’e geçti. Burada balıklara yem atarak bölge hakkında bilgi alan Bakir İzzetbegoviç daha sonra Dergah Camii\'nde öğle namazı kıldı. Bakir İzzetbegoviç\'in, yarın da temasları Harran ile Göbeklitepe’yi ziyaret edeceği belirtildi.



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