Bakın: 9. İstanbul Bach Günleri!..









BATUR FATİH İLHAN

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"Bach İstanbul'da! / 9. İstanbul Bach Günleri", 8 Eylül'de European Union Baroque Orchestra'nın Beyoğlu - St. Antuan kilisesinde vereceği konserle başlayacak!



Dünyaca çapında şöhret sahibi Lars Ulrik Mortensen'in yönetimindeki European Union Baroque Orchestra'nın 9 Eylül'de Santa Maria Kilisesi'nde vereceği ikinci konserin ardından, 16 Eylül'de Garajistanbul'da dünyanın önde gelen perküsyoncularından Pete Lockett ve Türkiye'nin yurtdışında isim yapmış besteci ve müzisyeni Erdem Helvacıoğlu konserde yeni albümlerindeki eserleri yorumlayacaklar.



Bilgisayar ortamında işlenmiş perküsyon tınıları ve canlı elektronikler ile bezenecek konserde Lockett özel perküsyon setini çalarken, Helvacıoğlu Barok dönemi müzik aletlerinden "viola da gamba" nın kendisi için Los Angeles'de tasarlanmış modern versiyonunu çalacak. Çello virtüözü Jiri Barta, ilk defa katılacağı festivalde, 17 ve 18 Eylül tarihlerinde vereceği resitallerde bütün çello suitlerini çalacak.



The Daily Telegraph'ın performansını "Klavsen gizlendiği yerden çıkıyor… Muhteşem!" cümleleriyle duyurduğu, genç yaşına rağmen kariyerine birçok başarı sığdırmış olan Mahan Esfahani, 21 Eylül akşamı St. Antuan kilisesinde Bach'ın Goldberg varyasyonları'nı yorumlayacak.



Festivalin kapanışıysa, ustaların ustası olarak tanımlanan, Bach müziğinin en büyük isimlerinden Gustav Leonhardt'ın 23 Eylül'de St. Antuan kilisesinde gerçekleştireceği görkemli konserle gerçekleşecek.



"Bach İstanbul'da! / 9. İstanbul Bach Günleri", 'HEPRODUCTIONS'ca düzeleniyor. 'Hakan Erdoğan Prodüksiyon', 20 yılı aşkın zamanda gerek yurt içinden gerekse de yurtdışından pek çok mahir müzisyeni İstanbullu klasik müzikseverlerle buluşturmayı başardı.

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Bach İstanbul'da! (9)

(8-23 Eylül)

Etkinlik biletleri Biletix'ten temin edilebilir.

Bilgi: (0212) 249 1839

