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Bakımı yapılan lüks yatlar kargo gemisi ile gönderiliyor

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sezon sonunun gelmesiyle birlikte bakımları yapılan milyon dolarlık motoryat ve sürat tekneleri, kargo gemileriyle sahiplerine gönderilmeye başlandı

01 Şubat 2018 19:05

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, sezon sonunun gelmesiyle birlikte bakımları yapılan milyon dolarlık motoryat ve sürat tekneleri, kargo gemileriyle sahiplerine gönderilmeye başlandı.
Özel bir şirkete ait \'Antigua\' ve Barbuda\' bandıralı \'Lone\' adlı kargo gemisi, dün akşam saatlerinde Marmaris Limanı\'na geldi. Marmaris ilçe merkezindeki marinalarda bakımları bitirilen, fiyatları 2 milyon dolar ile 5 milyon dolar arasında değişen üç lüks motoryat ve bir sürat teknesi, kargo gemisine vinçlerle yüklendi. 160 metre uzunluğunda ve 27 metre genişliğindeki kargo gemisinin, yarın şafak vakti Umman\'a yola çıkacağı, motoryatların sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.
Marmaris Liman İşletme Anonim Şirketi\'nden bir yetkili, \"Lüks yatlar, turizm sezonu başında kargo gemileri ile getiriliyor, aynı yöntemle geri götürülüyor. Kargo gemileri ile yapılan sevkiyat hem ucuz, hem de risk oranı daha düşük\" bilgisini verdi.

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