"Bakımevinde hastaların üzerinde sigara söndürülüyor" iddiası

Konya’daki özel bir engelli bakımevinde personelin, hastaların vücutlarında sigara söndürüp dövdüğü öne sürüldü. Engelli hastaların işçi gibi çalıştırıldığı, sahte faturalarla devletin verdiği harçlıklara el konduğu iddiaları üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Konya Merkez Selçuklu İlçesi Sancak Mahallesi’nde yaklaşık 150 engellinin kaldığı özel bakım ve rehabilitasyon merkezindeki işkence ve yolsuzluk iddiaları, bir çalışanın şikâyetiyle ortaya çıktı.

Kurucu başkanı M.N.V. olan ve yaklaşık 60 çalışanla 8 yıldır hizmet veren bakımeviyle ilgili ilk iddia yöneticiler hakkında oldu. M.N.V.’nin, devletin hastalara verdiği engelli harçlıklarına sahte faturalandırmayla el koyduğu ileri sürüldü.

Zorla çalıştırma

Şikâyetçi personel, merkezde zihinsel engelli hastaların da zorla çalıştırıldığını, işkence yapıldığını şöyle anlattı: “Personel kendi yapması gereken bazı işleri hastalara zorla yaptırıyor. Hastalar çöp atma, temizlik ve eşya taşıma gibi işlerde düzenli olarak çalıştırılıyor. İşi yapmak istemeyen hastaya eziyet ediliyor.

Sözde yaramazlık yapanlar dövülüyor. Vücutlarında sigara söndürülüyor. Bu olay diğer hastaların önünde özellikle yapılarak ‘Yaramazlık yapar sözümüzü dinlemezseniz sizin de başınıza bu gelir’ mesajı veriliyor.

150 hasta kimi zaman 10’arlı kimi zaman 5’erli gruplara ayrılarak banyoya götürülüyor. Çırılçıplak soyulan hastaların üzerine sabun dökülüp araba yıkar gibi fırçalarla yıkanıyor.

Hastalar belli zamanlarda grup faaliyet odalarına alınıyor. Bu sırada hastaların başında mutlaka 1 bakıcı, 1 sağlıkçı ve 1 uzman bulunması gerekiyor. Ama bu çoğu zaman yapılmıyor. Kendi başlarına kaldıkları bir zaman diliminde bir hasta diğer hastanın kulağını ısırıp kopardı.”

Skandalı ortaya çıkaran ihbarcı personel, engellilerin çalıştırıldığı ve dövüldüğüne ilişkin fotoğrafları da paylaştı

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