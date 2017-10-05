Bakımdaki Kapadokya Havalimanı 1 Kasım’da açılıyor

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)- GEÇEN mayıs ayında bakım için kapanan Kapadokya Havalimanı 1 Kasım’da açılıyor.

TÜRSAB Kapadokya BYK Başkanı Coşkun Kırtıl ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Kapadokya turizminin can damarı olan Kapadokya Havalimanı\'ndaki çalışmalar hakkında bilgi almak için havalimanına ziyarette bulundu. Başkan Kırtıl ve beraberindeki heyet Kapadokya Havalimanı Müdürü Mehmet Hanifi Şenal ve THY Nevşehir Satış Müdürü Osman Hacımahmutoğlu ile görüştü. TÜRSAB Kapadokya BYK Başkanı Kırtıl, Kapadokya Havalimanı\'nın Kapadokya turizmi için olmazsa olmaz olduğunu belirterek, \"Kapalı kaldığı dönemde turizmciler ve Nevşehirliler havalimanının kıymetini anladı” dedi. Kırtıl, şöyle dedi:

\"Turisti getiren acentedir. Türkiye’deki büyük acenteler Kapadokya Havalimanı\'nın kıymetini anladı. Kayseri’de sıkıntı yaşıyoruz. Aynı anda hac uçağı ile karşılaşabiliyoruz, havaalanı tıklım tıklım oluyor, gurbetçi uçağı ile karşılaşabiliyoruz. Turizmci burada çok rahat. Kapadokya Havalimanı ferah ve güzel bir havalimanı, turizme yönelik bir havalimanı.\"

Uçak seferlerinin artması gerektiğini kaydeden Kırtıl, “Ne kadar çok uçak koyarsanız o kadar çok yolcu olur. Özellikle nisan-kasım arası Kapadokya’da yolcu sıkıntısı çekilmez. Kimse THY’nin zararını istemez. Burada potansiyel var. Turizmin en önemli iki ayağı var. Bunlardan birisi ulaşım, diğeri konaklama. Turizmin diğer aktiviteleri gezmek, yemek, yemek, eğlenmek bunlardan sonra başlar. Ama ulaşım olmazsa buradaki turistin yüzde 50’sini kaybederiz. Bu yüzden Kapadokya Havalimanı\'nda uçak seferlerinin fazla olması bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.

HAVALİMANI 24 SAAT HİZMET VERECEK

Kapadokya Havalimanı Müdürü Mehmet Hanifi Şenal da pist merkez hattı ile apron merkez hattının betonlama işinin bittiğini ve ara ceplerin kaldığını belirterek, havalimanının 1 Kasım’da açılacağını söyledi. Şenal, \"29 Ekim itibariyle havalimanımızı 24 saat açık duruma geçireceğiz. 1 Kasım’da da THY’nin ilk seferini çiçeklerle karşılayacağız” dedi. Şenal, şöyle devam etti:

“Apron şu anda 5 park pozisyonunda. Mevcut seferlerimiz için uygun. Pist başı genişletmesi gibi bir düşünce var. Onunla ilgili de bir aplikasyon ekibi gelecek, görüşeceğiz. Genişleme sahamız var, yeter ki sefer anlamında destek bulalım. Kış ayları için de gerekli ekipmanlarımız hazır. Kapadokya Havalimanı için en önemli gelişme bundan sonra 24 saat açık olması. Hem üzerimizden geçen trafiğe hizmet verebiliriz hem de uçuş programlarında bizi yedek meydan olarak seçebilirler. Havacılık açısından önemli bir gelişme.\"

THY GÜNDE İKİ SEFER DÜZENLİYOR

THY Satış Müdürü Osman Hacımahmutoğlu ise THY’nin İstanbul’a günde 2 sefer düzenleyeceğini söyledi. Hacımahmutoğlu, haftada her gün İstanbul’dan 07.05 ve 17.55’te, Nevşehir’den ise 09.20 ve 20.05’te uçakların kalkacağını söyledi.Ayrıca, Anadolujet’in de Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri sefer koyacağını belirtti. AnadoluJet’in uçakları ise İstanbul’dan 15.55’te, Nevşehir’den ise 17.40’ta kalkacak.

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