T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakım yaptığ tüfeğin ateş almasıyla öldü

İlhami TURAN/ KAĞIZMAN,(Kars), (DHA)- KARS'ın Kağızman ilçesinde, bakımını yaptığı av tüfeği ateş alan Mehmet Kan (25), yaşamanı yitirdi

11 Ocak 2019 17:43

İlhami TURAN/ KAĞIZMAN,(Kars), (DHA)- KARS\'ın Kağızman ilçesinde, bakımını yaptığı av tüfeği ateş alan Mehmet Kan (25), yaşamanı yitirdi.
Olay, ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki Devebük köyünde meydana geldi. Yalnız yaşayan Mehmet Kan, iddiaya göre, tüfeğinini bakımını yaparken, silah ateş aldı. Kan, başından vurulurken, silah sesini duyan köy sakinleri eve geldi. Köylüler, durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri Mehmet Kan\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet Kan\'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla  ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TURAN KAĞIZMANKars DHA KARS KağızmanMehmet KanOlayDevebükYalnızKöylülerTrabzon Adli Tıp KurumuOlaylaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24