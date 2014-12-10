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Çevre

'Bakım merkezindeki köpekler açlıktan birbirini yedi'

İstanbul Küçükçekmece'deki köpek bakım merkezindeki köpekler açlıktan birbirlerini yediği iddia edildi

10 Aralık 2014 13:52

İstanbul Küçükçekmece'de gönüllülerden toplanan paralarla oluşturulan köpek bakım merkezindeki manzara dehşete düşürdü. Çevre sakinlerinin iddiasına göre köpekler açlıktan birbirlerini yedi.

Fox Haber'de yer alan habere göre, Küçükçekmece'de yaşayan E.K. adlı kişi gönüllülerden bakım parası almak için evini sokak köpekleri için bakım merkezine çevirdi. Ancak iddiaya göre E.K. sokaktan topladığı köpeklere yemek vermeyince, bahçede açlıktan çaresiz kalan köpekler birbirlerine saldırmaya başladı. Hayatta kalan köpeklerin, ölen köpekleri yedikleri iddia ediliyor.

 

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