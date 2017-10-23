Bakıcıları, geri geri yürüyen dişi pandayı seksle tedavi edecek

Çeviri - Gonca Tokyol

Yetkililer, Almanya’nın başkenti Berlin’deki bir hayvanat bahçesinde yaşayan ve sevmediği şeyleri ‘geri geri yürüyerek’ protesto eden dişi panda Meng Meng’in problemlerini seksle çözmeyi planlıyor. Romantik bir yakınlaşmanın tutsak bir şekilde yaşamaktan sıkılan Meng Meng’in sorunlarını çözeceğine inanan görevliler, yaşça büyük erkek panda Jiao Qing’den medet umuyor.

Berliner Zeitung’a yaptığı açıklamada 4 yaşındaki Meng Meng’in ‘ergenlik’ döneminde olduğunu ifade eden Berlin Hayvanat Bahçesi Direktörü Andreas Knieriem, “Geri geri yürümek, sevmediği yiyecekler ya da bakıcılar gibi şeyleri protesto etmek için yaptığı bir eylem biçimi” dedi.

Dev pandaların, kızgınlık dönemleri olan şubat-mayıs ayları arası dışında farklı kafeslerde tutulduğunu kaydeden Knieriem, bu aylarda Men Meng ile Jiao Qing’in bir araya getirilmesinin planlandığını ifade etti ve “O zamana kadar Meng Meng cinsel olgunluğuna ulaşacak ve tüm enerjisini partnerini baştan çıkarmaya ayıracak” diye konuştu.