Bakıcı kreşte susturamadığı çocuğun ağzını kapattı



ANKARA (DHA) - ANKARA Etimesgut\'taki bir kreşte kaydedildiği öne sürülen görüntü, izleyenleri hayrete düşürdü. Ağlayan küçük çocuğu sakinleştiremeyen bakıcı, akıllara durgunluk veren yöntemle çocuğun ağzını kapatıp vücudunun bir bölümüyle üzerine abanarak çocuğu

susturmaya çalıştı.

Kreşteki başka birisi tarafından gizlice çekilen görüntüde, bakıcı çocuğun ağzını sıkıca kapatıp, \"Sustun mu\" diye bağırıyor. Görüntünün sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından, görüntüdeki bakıcı büyük tepki topladı.

(FOTOĞRAF)