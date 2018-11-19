Baker Hughes Raporu: ABD'de sondaj kule sayısı bir adet arttı

İstanbul, 19 Kasım (DHA) - ABD\'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 16 Kasım\'da biten haftada bir adet artışla 1,082 düzeyine yükseldi.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes\'un tarafından haftalık olarak açıkladığı sondaj kule sayılarına ilişkin verilerine göre;

- Petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 167 adet arttı.

- Sondaj kulelerinin 1,057 adedi karada, üç adedi iç sularda, 22 adedi ise açık sularda yer aldı.

- Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı bir adet artışla 22\'ye çıktı.

- Kanada\'da sondaj kule sayısı bir adet artışla 197\'ye çıktı.

- ABD\'de petrol kule sayısı iki adet artışla 888 adede yükseldi.

- Petrol sondaj kulesi sayısı 2017 yılı Mayıs ayında 316 ile tarihi düşük düzeyini görmüştü.

- ABD\'de doğal gaz kulesi sayısı bir adet düşüşle 194 düzeyine düştü.