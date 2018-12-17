Baker Hughes Raporu: ABD'de sondaj kule sayısı 4 adet azaldı

İstanbul, 17 Aralık (DHA) - ABD\'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı, 14 Aralık itibarıyla son bir haftada 4 adet düşüşle bin 71 oldu.

Baker Hughes Raporu\'nda yer alan verilere göre;

- Petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 141 adet arttı.

- Sondaj kulelerinin bin 45 adedi karada, 32 adedi iç sularda, 23 adedi ise açık sularda yer aldı.

- Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı değişmeyerek 23\'te kaldı.

- Kanada\'da sondaj kule sayısı 12 adet düşüşle 174 düzeyine geriledi.

- Kuzey Amerika\'nın tamamında sondaj kule sayısı 16 adet düşüşle 1,245\'e düştü.

- ABD\'de petrol kule sayısı 4 adet düşüşle 873 adede geriledi.

Petrol sondaj kulesi sayısı 2017 yılı Mayıs ayında 316 ile tarihi düşük seviyesini görmüştü. ABD\'de doğal gaz kulesi sayısı değişmeyerek 198 olarak açıklandı.

Sondaj kule sayıları Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi olan Baker Hughes tarafından haftalık açıklanıyor.

