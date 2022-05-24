T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakaya askerlik ve yoklama kaçağı nedir? Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Erdoğan, bakaya ve yoklama kaçağı gençler ile ilgili açıklama yaptı

24 Mayıs 2022 09:30

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından bakaya ve yoklama kaçağı gençlerin bedelli askerlikten yararlanması ile ilgili açıklama yaptı. Peki, bakaya askerlik nedir? Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar bedelli yapabilecek mi?

Bakaya askerlik nedir?

Sevke tabi olmasına rağmen, sevkini yaptırmayanlar ile sevk edildiği birliğe katılmayanlara bakaya deniyor. Sevkini yaptırdığı halde kendisine tanınan yol süresi dışında birliğine katılanlar geç iltihak bakayası, olarak kabul edilir.

Yoklama kaçağı nedir?

Millî Savunma Bakanlığı, tabi olduğu yoklama yılı içerisinde yoklamasını yaptırmayanların, yoklama kaçağı olarak adlandırıldığını açıkladı.

Bakaya kalanlar için bedelli askerlik 

Erdoğan konu ile ilgili, "Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı gençlerimize, bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz, askerlik şubelerine başvurabilirler'' şeklinde konuştu.

2022 yılında bedelli askerlik ücreti ise 56 bin 500 lira oldu.

Bedelli askerlik ücretine kadarYoklama kaçağıbakayaRecep Tayyip ErdoğanMillî Savunma Bakanlığı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24