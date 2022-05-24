Bakaya askerlik ve yoklama kaçağı nedir? Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından bakaya ve yoklama kaçağı gençlerin bedelli askerlikten yararlanması ile ilgili açıklama yaptı. Peki, bakaya askerlik nedir? Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar bedelli yapabilecek mi?

Bakaya askerlik nedir?

Sevke tabi olmasına rağmen, sevkini yaptırmayanlar ile sevk edildiği birliğe katılmayanlara bakaya deniyor. Sevkini yaptırdığı halde kendisine tanınan yol süresi dışında birliğine katılanlar geç iltihak bakayası, olarak kabul edilir.

Yoklama kaçağı nedir?

Millî Savunma Bakanlığı, tabi olduğu yoklama yılı içerisinde yoklamasını yaptırmayanların, yoklama kaçağı olarak adlandırıldığını açıkladı.

Bakaya kalanlar için bedelli askerlik

Erdoğan konu ile ilgili, "Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı gençlerimize, bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz, askerlik şubelerine başvurabilirler'' şeklinde konuştu.

2022 yılında bedelli askerlik ücreti ise 56 bin 500 lira oldu.