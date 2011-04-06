-BAKAN YEMEK DAĞITTI ANKARA (A.A) - 06.04.2011 - Eski Ulaştırma Bakanı ve AK Parti Erzincan Milletvekili Binali Yıldırım, ''Demiryollarına yaptığımız yatırımlarla 'Kara tren gecikir, belki hiç gelmez' şarkısının sözlerini 'Hızlı tren gecikmez, tam vaktinde gelir' olarak değiştirmek için çalıştık; Bunu da başardık'' dedi. Yıldırım, Ankara Garı'nda tren üzerinde görev yapan personelin yemek sorununu çözmeye yönelik yemek dağıtımı için düzenlenen törendeki konuşmasında, TCDD'nin kurulduğundan beri ülkenin kaderinin, acılarının, sevinçlerinin, ayrılıklarının ve kavuşmalarının şahidi olduğunu belirtti. ''Bu ülkenin geçmişi demiryollarıyla yazıldı. Kurtuluş ve bağımsızlık mücadelemizde demiryolları vardı, ülkemizin çağdaşlık seviyesine ulaşmasında, Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken de yine demiryolları var, demiryolları olacaktır'' diyen Yıldırım, tren üzerinde görev yapan personele yemek dağıtılması ile çok büyük bir problemin çözüldüğünü bildirdi. Uzun yıllardır devam eden bir sorunun çözüme kavuştuğunu dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu: ''Altı üstü personele yemek verilecek. Bu konuda bir çok teşebbüs olmuş ama bir türlü çözülmemiş. Bu konu bana geldiğinde 'Bu işi halledin. Personele yemek... Adımı olur konuşulacak konu bile değil' dedim ama bir görelim ne mevzuatlar ne zorluklar varmış. Dediğimize, diyeceğimize bin pişman olduk. Kara kaplı defter açıldı, mevzuatlar ortaya saçıldı. Bu düzenlemeyle ilgili kanun çıkması gerektiğini belirttiler. Ben önce inanamadım, 'tekrar bakın' dedim, yine aynı şeyi dediler. Kanunsa kanun ne yapalım. Zaten kanun çıkarmaya alıştık. Bir iş yapmaya kalkıyoruz hemen kanun, önümüze sürekli engeller çıkıyor. Demiryolları, bu atılımını kolay yapmadı. Yılların ihmallerinin yanı sıra birçok demiryollarının gelişmesine karşı duran bazı zihniyetlerle de mücadele etmek zorunda kaldık. Bu demiryolu hamlesini, bu medeniyet yürüyüşünü engellemek için çok gayret edenler oldu ama başaramadılar; demiryolcular başardı. Hızlı treni ile yerli demiryolu sanayisi ile bunu başardı. Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yılı için büyük şehirleri yüksek hızlı trenlerle donatmayı, normal demiryolu hatlarına 4 bin 250 kilometre daha ilave etmeyi planladıklarını belirten Yıldırım, yapılması planlanan bazı çalışmalar hakkında da bilgi verdi. ''Bakan olabilirsiniz, her şey olabilirsiniz ama unutmayın, bakanların da bir bakanı var'' diyerek eşlerin önemine değinen Yıldırım, özellikle demiryolunda çalışanların eşlerinin büyük fedakarlık yaptığını söyledi. -TCDD GENEL MÜDÜRÜ KARAMAN- TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman ise yaptıkları uygulama ile 155 yıllık TCDD'de tren üzerinde çalışan personele ilk defa ücretsiz yemek dağıtılacağını belirtti. Törende yasa gereği Ulaştırma Bakanlığını bırakan Binali Yıldırım'a, demiryolu personelinin veda etme şansı bulduğunu da dile getiren Karaman, Yıldırım'ı ''demiryollarının sadece sevdalısı değil kara sevdalısı bir Ulaştırma Bakanı'' olarak nitelendirdi. TCDD tarafından yapılan çalışmalardan örnekler veren Karaman, yapılan çalışmalardan dolayı Yıldırım'a teşekkür etti. Yolcu ve yük trenlerinde görev yapanların yemek ihtiyacının evlerinden getirdikleri sefer taslarıyla sağladıklarını anlatan Karaman, yeni uygulama ile tren üzerinde görevli personele53 merkezde 4 çeşit yemek yapılmaya başlandığını söyledi. Törenin sonunda Yıldırım, gardaki bir trenin vagonuna binerek görevli personele TCDD tarafından hazırlanan yemekleri verdi. Bir çalışan ise Yıldırım'a sefertasını hediye etti. Bunun üzerine Yıldırım, ''Siz kurtuldunuz, artık sefer tası bize geçti'' diye espri yaptı. Yıldırım gardan ayrılırken, tren bekleyen öğrencilerle sohbet etti. Çocuklara fotoğraf çektiren Yıldırım, öğrencilerin ısrarlı istekleri üzerine onlara imza da dağıttı. Bu sırada bir bürokratın ''Sayın Bakanım, biz bile bu kadar kolay imza alamıyoruz sizden'' demesi üzerine Yıldırım'ın ''Sizin imzalar belalı imzalar. Bak burada boş kağıda imza atıyoruz'' demesi gülüşmelere neden oldu.