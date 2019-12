-BAKAN ŞAHİN'DEN ACILI AİLELERE ZİYARET SAMSUN (A.A) - 30.07.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Samsun'un Havza ilçesinde yaklaşık bir hafta önce güvenlik güçlerinin ''Dur'' ihtarına uymayan ve açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Gökhan Çetintaş'ın (16) ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Şahin, geçen hafta güvenlik güçlerinin teröristlerin geçişi için önlem aldığı ilçenin Boğaziçi mevkisinde 'dur' ihtarına uymadığı iddiası ile açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Çetintaş'ın ailesini, Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan evlerinde ziyaret etti. Aileye başsağlığı dileyen Bakan Şahin, şunları söyledi: ''Allah sabırlar versin. Sizin acınız bizim de acımız. Hayat bu, acısıyla, tatlısıyla, sevinciyle birlikte yaşanıyor. Allah başka acı vermesin. İnşallah onun acısını da bir güzellikle sizden alır götürür. Gazetelerde babanın beyanatını okudum, 'Allah bana öbür evladımı bağışladı' dediniz. Bizde aynı şeyleri düşünüyoruz, her şey olabilir hayatta, o da olabilirdi. Yani böyle pozitif bakmak bir de olaya öbür taraftan bakıp görebilmek hakikaten beni mutlu etti. Bende öyle baktım. Aksilik ya öbürü de ölebilirdi. Sonuçta bir an, bir mekan, bir zaman, bir ortam var. Bunun bir de arka planı var durup dururken olmuyor. O kadermiş yaşanacakmış, yaşandı. İnşallah siz de bir başkası da bu tür bir tatsızlığı, bu tür bir acı sürprizi yaşamaz.'' Ziyaretin ardından baba Hasan Çetintaş, Bakan Şahin'in kendilerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın taziyelerini ilettiğini söyledi. Yaşadıkları evin çok kötü olduğunu belirten baba Çetintaş, şöyle konuştu: ''Bakanımız bize taziye ziyaretinde bulundu. Yarım kalan evimizin yapılması için talimat verdi. Evimizi eski evin hemen yukarısına iki yıl önce yapmaya başlamıştık. Rahmetli oğlum Gökhan da inşaatında çalışmıştı. Şimdi bakanımızın talimatıyla ev tamamlanacak ama Gökhanımız göremeyecek.'' Ziyarette Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, İl Emniyet Müdürü Hulusi Çelik, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Erdem Yılmaz ve Havza Kaymakamı Erol Rüstemoğlu da hazır bulundu. Bakan Şahin, ziyaretin ardından karayoluyla Ankara'ya hareket etti. -ŞEHİT AKBAY'IN AİLESİNE ZİYARET- Bakan Şahin, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan Uzman Çavuş Satılmış Sadi Akbay'ın Çorum'daki ailesini ziyaret etti. Şehit Akbay'ın Bahçelievler Mahallesi'ndeki baba evine gelen Şahin, anne ve babasına baş sağlığı diledi. Şahin, burada yaptığı konuşmada, yaşanılan olayda maalesef göz yaşı olduğunu, ancak her şeye rağmen dirayetli olmak gerektiğini vurguladı. Akbay için herkesin dua ettiğini dile getiren Şahin, şöyle konuştu: ''Bizim inancımıza göre acılar paylaştıkça azalan bir duygu. Biz de acılarınızı azaltmak için geldik. Allah acılarınızı hafifletsin. Maalesef memleketimizin gerçeği bu ama İnşallah bu gerçek tarih, mazi olacak. Siz de bize bu konuda yardımcı olacaksınız. Hayat bu, devam ediyor. Zor günleri aşmak için aile, şehir, ulusal ölçekte dirayet gerekiyor. Zorlukları aşmak için birlik, beraberlik ve manevi duygular gerekiyor. İnşallah bunu başaracağız.'' Ziyarette anne Seyhan Akbay ise ''Gözyaşlarımıza gülmesinler. Büyüklerimiz bunları sustursun'' diyerek gözyaşı döktü. Bakan Şahin daha sonra aynı mahalledeki şehidin eşi Pınar Akbay'ın yaşadığı evi de ziyarete etti. Ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.