Bakanlıktan yeni öğretmenlere: Hababam Sınıfı'nı izleyin

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenlere eğitim süreçleri boyunca 30 film izlemeleri ve 30 kitap okumalarını önerdi. Adaylığı kaldırılan özel okul öğretmenleri de programı uygulayacak. 300 saat okula uyum eğitimi alacak öğretmenler, bu sürenin 42 saatini okul içi, 90 saatini okul dışı, 168 saatini de diğer hizmetiçi eğitim faaliyetlerine ayıracak. Böylece öğretmenlerin mesleki gelişimin ve eğitim tecrübelerinin paylaşılmasının önemini fark etmesi ve sosyal sorumluluk projeleri ile gönüllülük esaslı faaliyetlerin farkında olması sağlanacak. Film ve kitapların öğretmenin gelişimini sağlaması ve öğrencilerle etkili iletişim kurmasını sağlaması hedefleniyor.

Habertürk'ten Lütfi Erdoğan'ın haberine göre filmler arasında 3 Idiots, AmericanTeacher, Asyanın Kandilleri (Belgesel), Batıya Doğru Akan Nehir (Belgesel), Billy Elliot, Birinci Sınıf/The First Grader, Can Dostum/ Good Will Hunting, Canım Öğretmenim/Monsieur Lazhar, Hababam Sınıfı, Kara Tahta, Sınıf, Süpermen’i İzlerken, İki Dil Bir Bavul, İmparatorlar Kulübü, Kara (Black), Koro/Les Choristes, Kör Nokta, Olmak ve Sahip Olma, Ölü Ozanlar Derneği gibi filmler yer aldı.

Okulsuz toplum da okunacak

Okunacak kitaplar arasında Bir Bilim Adamının Romanı, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Meşhurların Okul Anıları, Meraklı Zihinler: Bir Çocuk Nasıl Bir Bilim İnsanı Olur?, Ezilenlerin Pedagojisi, Başarısızlığın Olmadığı Okul, Mahrem Macera, Cahil Hoca ve Türkiye’nin Maarif Davası, Bitmeyen Gece, Sofie’nin Dünyası, Başarısızlığın Olmadığı Okul, Duygusal Zeka, Sosyal Bilimleri Açın: Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması Üzerine Rapor, Acımak, Çocuklar Neden Başarısız Olur?, Okulsuz Toplum, Doğu ve Batı Arasında İslam gibi birçok eser bulunuyor.

Değerlendirme formu

Öğretmenler okudukları kitapları ve izledikleri filmleri bir forma dolduracak. Formda filmin adı, filmin gösterim yılı, süresi ve ülke ve izlenilen filmin kişisel ve mesleki gelişimine nasıl bir katkıda bulunduğunu tartışarak anlatacak. Ayrıca bu öğretmenler, yaptıkları mülki idare, sivil toplum kuruluşu, müze ve emekli öğretmenle buluşma gibi ziyaretleri de forma dolduracak. Bu ziyaretlerin kişisel ve mesleki gelişimine nasıl bir katkıda bulunduğunu da açıklayacak.

Ne anlatıyorlar?

Bir Bilim Adamının Romanı: Oğuz Atay’ın İTÜ İnşaat Fakültesi’nden hocası olan Prof. Dr. Mustafa İnan’ın yaşam öyküsünü anlattığı romanıdır.

İki Dil Bir Bavul: Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’ne bağlı Demirci Köyü’ndeki ilkokula atanan bir öğretmenin orada Türkçe bilmeyen Kürt öğrencileriyle geçirdiği bir yılını anlatıyor.

3 Idiots: Film Hindistan’ın en iyi mühendislik okulundaki üç arkadaşın dostluklarını anlatırken eğitim sistemini eleştiriyor.

Başarısızlığın Olmadığı Okul: Okullarda ilgi, bağıntı ve düşünme gerçeğini oluşturmaya yönelik öneriler sunuyor.

İmparatorlar Kulübü: Hayatını yalnızca öğrencileri üzerine kuran, kendi hayatını ikinci plana iten hem klasik hem de idealist bir öğretmen olan bunu çok iyi harmanlayan William Hundert’ın hayal kırıklığı, zafer ve gurur dolu hikâyesini anlatıyor.